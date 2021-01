Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","shortLead":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","id":"20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cfa13c-52e6-40ef-ab69-4287932c515b","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 13. 15:11","title":"Pártja korrupciós ügye miatt lemondott az észt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee0152c-da26-4669-a229-1e6b80b8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió felett leütni a kalapácsot. 2020-ban a legdrágábban elkelt festmények között Tihanyi Lajos egy képét és Munkácsy Mihály alkotásait találjuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió...","id":"20210112_8090_milliokert_keltek_el_tavaly_a_legdragabb_magyar_festmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee0152c-da26-4669-a229-1e6b80b8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd2691f-f099-4f88-a313-90f93a6259e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210112_8090_milliokert_keltek_el_tavaly_a_legdragabb_magyar_festmenyek","timestamp":"2021. január. 12. 12:31","title":"80–90 milliókért keltek el tavaly a legdrágább magyar festmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai tesztje még nem zárult le.","shortLead":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai...","id":"20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39805c-d59c-4e1f-bbf0-6fa91bdb217d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 05:22","title":"\"Light\" verziója is van már az orosz vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria telefonjairól rántja majd le a leplet.","shortLead":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria...","id":"20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c0d91-f3e4-4fc6-98d5-5bebbcafd2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","timestamp":"2021. január. 12. 14:03","title":"28 másodperces videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21-et is megláthatjuk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is tisztában volt az Apple, mi több, egyfajta taktika állhat mögötte.","shortLead":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is...","id":"20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e51468-2342-42d9-8296-8043b477b9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","timestamp":"2021. január. 12. 12:03","title":"A legkisebb iPhone-t csak azért adta ki az Apple, hogy jobban vegyék a többit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","shortLead":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","id":"20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe1ecaa-0e38-4ce8-9f01-2822af5097e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","timestamp":"2021. január. 13. 12:10","title":"Meghalt Vass Gábor színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e425ba66-b116-4fd4-9f86-8d56b73c1788","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lisa Montgomeryt azért ítélték halálra, mert megfojtott egy nyolc hónapos terhes nőt, és kivágta a hasából az élő magzatot. A kivégzése végrehajtását egy állami bíróság elhalasztotta, a legfelső bíróság azonban felülbírálta a döntést.","shortLead":"Lisa Montgomeryt azért ítélték halálra, mert megfojtott egy nyolc hónapos terhes nőt, és kivágta a hasából az élő...","id":"20210113_lisa_montgomery_kivegzes_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e425ba66-b116-4fd4-9f86-8d56b73c1788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199c33fb-efa6-4f24-9778-d07e48303885","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_lisa_montgomery_kivegzes_legfelsobb_birosag","timestamp":"2021. január. 13. 08:37","title":"Kivégezték az egyetlen nőt, aki szövetségi siralomházban ült az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]