[{"available":true,"c_guid":"e17baf92-c0cf-44aa-8070-1346a75a051b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közös vállalatot hoz létre a kínai Geely és a tajvani Foxconn.","shortLead":"Közös vállalatot hoz létre a kínai Geely és a tajvani Foxconn.","id":"20210114_Osszeallt_az_Apple_tajvani_gyartoja_es_Kina_legnagyobb_autogyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17baf92-c0cf-44aa-8070-1346a75a051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16194712-8d60-4e03-a049-8eba1b32501c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Osszeallt_az_Apple_tajvani_gyartoja_es_Kina_legnagyobb_autogyara","timestamp":"2021. január. 14. 15:13","title":"Összeállt az Apple tajvani gyártója és Kína egyik legnagyobb autógyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","shortLead":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","id":"20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed3685-b082-47c3-bf08-6b90d50b102c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","timestamp":"2021. január. 13. 13:29","title":"Elfelejtett jelszó miatt bukhatja 240 millió dolláros bitcoinvagyonát egy programozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év első komolyabb változásait jelentette be a TikTok, ami ezúttal nem egy új funkció érkezését, hanem a legfiatalabb felhasználók szigorúbb adatvédelmi beállításait hozta el.","shortLead":"Az év első komolyabb változásait jelentette be a TikTok, ami ezúttal nem egy új funkció érkezését, hanem a legfiatalabb...","id":"20210114_tiktok_adatvedelmi_beallitas_fiatalkoru_felhasznalok_vedelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f2b7e-bb20-4ae9-af8e-05093ebbfa51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_tiktok_adatvedelmi_beallitas_fiatalkoru_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. január. 14. 09:03","title":"Szigorúbb szabályokat vezet be a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zavargók között feltűnt egy hasonmása.","shortLead":"A zavargók között feltűnt egy hasonmása.","id":"20210113_Chuck_Norris_mindenkit_megnyugtatott_o_nem_volt_ott_a_Capitoliumnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64413db-aa20-4523-8ee1-9d0f8db2923c","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Chuck_Norris_mindenkit_megnyugtatott_o_nem_volt_ott_a_Capitoliumnal","timestamp":"2021. január. 13. 09:37","title":"Chuck Norris mindenkit megnyugtatott: ő nem volt ott a Capitoliumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette le az amerikai elnök mandátumát. Az általa felhergelt tömeg viszont marad, és válaszokat követel vélt és valós sérelmeire","shortLead":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette...","id":"20210113_Washingtoni_zaszlorontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac27990-682b-4414-9673-2f1cf3b6038e","keywords":null,"link":"/360/20210113_Washingtoni_zaszlorontas","timestamp":"2021. január. 13. 13:00","title":"A szájhős Trump megy, de nagy árat fizethet ezért a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság mekkora része dohányzik? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség? Mit tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében? Töltse ki kvízünket, ahol minden kérdésre választ kap!","shortLead":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság...","id":"fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3eb59f-4b9d-49e6-9d82-552260f91f3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","timestamp":"2021. január. 14. 12:30","title":"Füstmentes kvíz: 10+1 kérdés a dohányzásról és az ártalomcsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át Nagy-Britannia.\r

","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át...","id":"20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7811a-8c9c-41b3-9d61-689ce9a617ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","timestamp":"2021. január. 12. 21:41","title":"Ismét 1200 felett a nagy-britanniai halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek, a Szólíts a neveden színészének vissza kellett lépnie az új Jennifer Lopez-film főszerepétől. ","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek...","id":"20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b10a87-d33e-4cb6-8b47-8b1a5abc63bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Szexuális fantáziái miatt támadják, Jennifer Lopez új filmjéből is kiesett Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]