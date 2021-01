Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit vírusvariáns, de a tudósok szerint néhány héten belül ez az arány akár jóval magasabb is lehet.","shortLead":"Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit vírusvariáns, de a tudósok szerint néhány héten...","id":"20210113_franciaorszag_jarvany_virus_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b3c376-acd9-4021-a7c0-4bd25c20dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_franciaorszag_jarvany_virus_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 21:45","title":"A franciák szerint \"nagyon nyugtalanító\" a britektől indult koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most, hogy valaki a legmagasabb szinten is képviseli őket.","shortLead":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most...","id":"20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15efb002-b954-4786-8599-4a1f7139e342","keywords":null,"link":"/elet/20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","timestamp":"2021. január. 12. 10:56","title":"A görögök első felvállaltan meleg kormányzati politikusa a homofóbia ellen fog küzdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","shortLead":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","id":"20210112_WHO_nyajimmunitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f03a-88a5-4bb9-8b68-6c9ece7710bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_WHO_nyajimmunitas","timestamp":"2021. január. 12. 18:33","title":"WHO: Idén még nem lesz nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam egyre nagyobb elánnal próbálja az oltópontok felé terelni az embereket. Naprakész információk megosztása és közérthető kommunikáció híján teszi ezt azzal az eszközzel, amihez szokott: nyomásgyakorlással. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) álláspontja szerint indokolt lenne a kötelező oltás. Arról, hogy miért és hogyan, Dr. Nagy Marcellal, foglalkozásegészségügyi orvossal a MOK titkárával beszélgettünk. ","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam...","id":"20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3bd8c-ea60-4b74-b08c-18372b4a09b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","timestamp":"2021. január. 13. 14:05","title":"\"A kötelező oltás nem azt jelenti, hogy kommandósok fogják rajtaütésszerűen beadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","shortLead":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","id":"20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b62d13-e8fb-4388-954d-d7ea81a40b08","keywords":null,"link":"/idojaras/20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","timestamp":"2021. január. 14. 05:27","title":"Az ország egyik felén havazásra, a másikon erős szélre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","shortLead":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","id":"202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffa027-f7b1-40f9-90c4-243947e83c14","keywords":null,"link":"/360/202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","timestamp":"2021. január. 12. 12:00","title":"A kávé és a tea az új arany a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22d6ea-3cc5-4997-9275-758ba51a0324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emeltek vádat egy férfi ellen.

","shortLead":"Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emeltek vádat egy férfi ellen.

","id":"20210113_szen_monoxid_mergezes_idosotthon_szabalytalan_bekotes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b22d6ea-3cc5-4997-9275-758ba51a0324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e916acef-2890-45cb-a9cf-16d79779acb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szen_monoxid_mergezes_idosotthon_szabalytalan_bekotes","timestamp":"2021. január. 13. 11:03","title":"Szabálytalanul bekötött kémény okozott szén-monoxid-mérgezést egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","shortLead":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","id":"20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b5834-a05f-4885-8a53-c17b133e7ca3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","timestamp":"2021. január. 12. 13:30","title":"Nekünk írhat önmagáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]