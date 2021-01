Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrációnál semmilyen betegségre vonatkozó adatot nem kérnek, de van rá magyarázat.","shortLead":"A regisztrációnál semmilyen betegségre vonatkozó adatot nem kérnek, de van rá magyarázat.","id":"20210112_vedooltas_koronavirus_tajszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e612b-4192-4610-a5c8-e34b92e844fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_vedooltas_koronavirus_tajszam","timestamp":"2021. január. 12. 19:22","title":"Tajszám alapján szűrhetik majd ki a krónikus betegeket a védőoltások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna újfajta gyógyszerek után.","shortLead":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna...","id":"20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c36f0d-3649-4174-81ef-bd31056ea20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","timestamp":"2021. január. 11. 20:03","title":"Bevetik a Google kvantumszámítógépét, gyógyszereket fejlesztenének vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter állítása szerint az intézményekre bízza, hogy leválnak-e az állami költségvetésről.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter állítása szerint az intézményekre bízza, hogy leválnak-e az állami...","id":"20210112_palkovics_laszlo_modellvaltas_orvosi_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ad18d6-59bb-4fc9-ab90-7b019bd981a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_palkovics_laszlo_modellvaltas_orvosi_egyetem","timestamp":"2021. január. 12. 17:14","title":"Heteken belül dönt a modellváltásról a négy orvosképző egyetem, Palkoviccsal már egyeztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról készült rövid összefoglalót most azonban nem egy emberre bízta a gyártó.","shortLead":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról...","id":"20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdc245c-8cbc-4264-8f3b-69442487ecf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 09:03","title":"A járvány miatt virtuális emberre bízta termékei bemutatását az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak “elnyomása” ellen. A leköszönő elnököt azóta blokkolja a Twitter és a Facebook, hogy a washingtoni Capitoliumnál zajlott tüntetésben többen meghaltak.","shortLead":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak...","id":"20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3900ec91-6bb1-41af-b416-87c15a9b1062","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","timestamp":"2021. január. 12. 08:33","title":"Egy amerikai netszolgáltató blokkolja hálózatán a Facebookot és a Twittert, amiért azok kitiltották Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele, táblagépként vagy miniatűr laptopként működik.","shortLead":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele...","id":"20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12fc87-13ae-4f45-b7fb-1bc86f2e4528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","timestamp":"2021. január. 11. 14:26","title":"Egyszerre laptop, táblagép és kézikonzol a Lenovo új terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]