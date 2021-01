Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f32a7267-30f5-4455-ad8a-916b9b6e7cf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaznak bizonyult a korábbi pletyka, a francia konszern visszahozza a 70-es 80-as évek népszerű kisautóját a Renault 5-öst.","shortLead":"Igaznak bizonyult a korábbi pletyka, a francia konszern visszahozza a 70-es 80-as évek népszerű kisautóját a Renault...","id":"20210114_Visszater_a_Renault_5os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f32a7267-30f5-4455-ad8a-916b9b6e7cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be6d3d7-43e4-4f92-be16-6baf41d4af72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Visszater_a_Renault_5os","timestamp":"2021. január. 15. 05:23","title":"Visszatér a Renault 5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU. A vádlottak már tavaly nyáron elhagyták az országot.","shortLead":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU...","id":"20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08394904-a3b5-4803-8e1d-c120aebceb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","timestamp":"2021. január. 13. 14:47","title":"Terrorszervezetnél szolgált házaspárt utasítottak ki Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","shortLead":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","id":"20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089f2b0-52b8-4fe5-9cb0-563824ad6dc1","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","timestamp":"2021. január. 14. 05:40","title":"Végleg elvették Hargitától a Békás-szorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541769ae-f718-44d0-9892-8198bce4074a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 18:15","title":"Izraeli adatok alapján a Pfizer-BioNTech vakcina a koronavírus átadását is megakadályozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","shortLead":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","id":"20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8751f6d-100f-4c2a-8be6-05c8f5a83ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","timestamp":"2021. január. 13. 18:26","title":"A fajok tömeges kihalására figyelmeztetnek a világ legnagyobb tudósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont májusban volt, a tavaszi visszaeséssel együtt az év első 11 hónapja közel 10 százalékos mínuszban van 2019-hez képest.","shortLead":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont...","id":"20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bd7730-ba25-484d-87f0-a819dba8c9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","timestamp":"2021. január. 14. 09:44","title":"Az építőipar elkezdte utolérni magát, de 2020 már kuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]