[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült Királyságban már 3 millió embert oltottak be. Börtönbe mehet Boldog István. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült...","id":"20210115_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa10a0c-0cea-4bc9-b4ed-d387033b79f3","keywords":null,"link":"/360/20210115_Radar360","timestamp":"2021. január. 15. 08:00","title":"Radar360: Jöhet a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt században, és több tízezer gyereket szakítottak el az anyjuktól, csak azért, mert nem házasságon belül születtek.","shortLead":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt...","id":"20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca59ad-793e-4c43-9d46-f7411d2fc645","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","timestamp":"2021. január. 13. 20:00","title":"„Perverz vallási morál” nevében nyomorították meg nők tízezreinek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","shortLead":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","id":"20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d699b1-4eaf-411f-827b-7f1cac84931f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 14. 13:59","title":"Meghosszabbíthatják a meggyilkolt Szilágyi István fiának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","shortLead":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","id":"20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3806be-678f-4a55-b417-31731cced5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. január. 14. 06:46","title":"Nemzetközi szintű kábítószer-kereskedő bandát irányított egy 25 éves magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea546fc5-b6bd-4add-aa82-2a8430592daa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sensation, azaz szenzáció a szlogenje a nagy tajvani chipgyártó jövő heti rendezvényének, amelyen bemutatkozhat egy új, 6 nm-es gyártástechnológián alapuló chipkészlet.","shortLead":"Sensation, azaz szenzáció a szlogenje a nagy tajvani chipgyártó jövő heti rendezvényének, amelyen bemutatkozhat egy új...","id":"20210114_mediatek_rendezveny_6_nm_chipkeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea546fc5-b6bd-4add-aa82-2a8430592daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c103ac7-a3ca-44de-b944-96c5c82b1174","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_mediatek_rendezveny_6_nm_chipkeszlet","timestamp":"2021. január. 14. 11:33","title":"Szenzációt ígér jövő hétre a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e822db-b43e-4aaa-8525-55dc87e98f19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chatbothoz egy 20 éves egyetemista személyiségét társították a programozók, de a fejlesztésbe hiba csúszott.","shortLead":"A chatbothoz egy 20 éves egyetemista személyiségét társították a programozók, de a fejlesztésbe hiba csúszott.","id":"20210114_gyuloletbeszed_homofob_chatbot_lee_luda_facebook_messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e822db-b43e-4aaa-8525-55dc87e98f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c8bd2f-06bb-4189-becf-fcae9dbdd443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_gyuloletbeszed_homofob_chatbot_lee_luda_facebook_messenger","timestamp":"2021. január. 14. 10:47","title":"Homofób üzenetekkel bombázta a felhasználókat egy koreai chatbot, a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03624d-4bde-49b9-bae1-f04e6a0ee2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei év első kormányinfóján szóba kerültek az oltási számok, és a várható nyitás időpontja is. A kormány nem zárkózik el az olimpiára készülő sportolók soron kívüli beoltásától.","shortLead":"Az idei év első kormányinfóján szóba kerültek az oltási számok, és a várható nyitás időpontja is. A kormány nem...","id":"20210114_kormanyinfo0114","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c03624d-4bde-49b9-bae1-f04e6a0ee2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da37f22e-e1fb-402b-9be5-20346cafd189","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_kormanyinfo0114","timestamp":"2021. január. 14. 10:22","title":"Gulyás: Gyakorlatilag megállapodtunk a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint.","shortLead":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai...","id":"20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfb432-77f2-48f8-b666-651be80f1f7f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","timestamp":"2021. január. 13. 18:00","title":"Három észak-magyarországi településen is veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]