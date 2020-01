Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában a legdurvább dugók Rómában vannak, de Budapesten is majd egy hetet vesz el évente a közlekedők életéből az araszolás.","shortLead":"Európában a legdurvább dugók Rómában vannak, de Budapesten is majd egy hetet vesz el évente a közlekedők életéből...","id":"20200121_Egy_atlag_budapesti_162_orat_ul_dugoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e2cfef-9cf3-4dee-83e3-3297a8d3538a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egy_atlag_budapesti_162_orat_ul_dugoban","timestamp":"2020. január. 21. 07:45","title":"Egy átlag budapesti 162 órát ül dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez is része a magyar valóságnak” – mondta.","shortLead":"„Ez is része a magyar valóságnak” – mondta.","id":"20200122_Karacsony_az_M1es_interju_utan_hajlektalanszallokat_nezett_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1634bc-7165-4e72-9407-4c1bf9852d38","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Karacsony_az_M1es_interju_utan_hajlektalanszallokat_nezett_meg","timestamp":"2020. január. 22. 17:10","title":"Karácsony az M1-es interjú után hajléktalanszállókat nézett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions elemzése. 