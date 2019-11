A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV már 2016-ban kiírta a közbeszerzést a közlekedési vállalat hirdetési felületeinek hasznosítására, de az idei önkormányzati választásokig nem értékelték ki a pályázatokat. A HVG értesülései szerint a feltételeket úgy határozták meg, hogy a végső haszonélvező gyakorlatilag csak a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Publimont és a francia JCDecaux lehetett volna. De az új városvezetés eredménytelennek minősítette a tendert.

A Világgazdaság most azt írja: a JCDecaux havonta 142 millió forintot, azaz évente 1,7 milliárdot ajánlott a BKV-nak. Ez a hétszerese annak, amennyit a cég most fizet. A BKV adatszolgáltatásából az derül ki, hogy a közlekedési eszközök és a köztéri reklámhelyek reklámcélú hasznosításából tavaly összesen 531 millió forint folyt be, az idén májusig pedig 256 millió. A trendből az látszik, hogy a BKV évről évre kevesebb pénzhez jut a hirdetési felületei után