[{"available":true,"c_guid":"4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","shortLead":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","id":"20210113_roka_korhaz_baleseti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79598f5d-af46-4301-98ac-208db019e267","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_roka_korhaz_baleseti","timestamp":"2021. január. 13. 16:54","title":"Rókák jelentek meg a Baleseti Intézet belső udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető szervezet juttatta ki. A politikus párttagságát felfüggesztette a Jobbik, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető...","id":"20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367c232-85ec-485b-8088-d1422d07ecea","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","timestamp":"2021. január. 13. 18:02","title":"Nem mond le az újpesti jobbikos, aki orosz pénzen repült Afrikába választást megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek egy határozattal. Időközben a Közbeszerzési Döntőbizottság újabb 5 milliós bírságot szabott ki a BKK-ra.","shortLead":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek...","id":"20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606616a-1c3f-46bb-97df-f251252eda53","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","timestamp":"2021. január. 15. 11:25","title":"Sarokba szorult a BKV és a BKK a 2016-os reklámtender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször annyi, mint például az embernek.","shortLead":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször...","id":"20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195399ab-9f4f-4479-a7a8-789aa09a4eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. január. 13. 13:07","title":"Megfejtették a kacsacsőrű emlős genetikai térképét, kiderült, mitől ilyen furcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz pénzen választási megfigyelőnek Afrikába repülő Szabó Balázs tanácsnokként, bizottsági tagként és alelnökként is tevékenykedett a IV. kerületben.","shortLead":"Az orosz pénzen választási megfigyelőnek Afrikába repülő Szabó Balázs tanácsnokként, bizottsági tagként és alelnökként...","id":"20210114_Ujpest_onkormanyzat_jobbikos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c288d0f-b262-4c6a-9fda-022c394eaeec","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ujpest_onkormanyzat_jobbikos","timestamp":"2021. január. 14. 15:09","title":"Hét tisztséget is betöltött az újpesti önkormányzatban a felfüggesztett jobbikos, mindenhonnan kitették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","shortLead":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","id":"20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24108188-b9eb-4501-b775-974f157a6ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","timestamp":"2021. január. 14. 21:24","title":"Tíz évet börtönt kapott a tizenhét évig Mexikóban bujkáló budai késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról viszont hiába kérdezte az EMIH főrabbiját a Népszava, hogy mennyibe kerül az üres épületegyüttes fenntartása.","shortLead":"Arról viszont hiába kérdezte az EMIH főrabbiját a Népszava, hogy mennyibe kerül az üres épületegyüttes fenntartása.","id":"20210115_sorsok_haza_2022_koves_slomo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b6785d-ec3c-4de9-ad5e-6950ea877061","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_sorsok_haza_2022_koves_slomo","timestamp":"2021. január. 15. 07:51","title":"Köves Slomó szerint még egy-másfél év, amíg megnyithat a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett a gyártó.","shortLead":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4080a4-d1ea-4154-92f2-3e1851efe382","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","timestamp":"2021. január. 14. 19:33","title":"Csúcstelefonok, okos füles és egy mindent megtaláló kütyü – videón a Samsung új készülékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]