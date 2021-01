Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült utasaival együtt a Dunából.","shortLead":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült...","id":"20210114_duna_sofor_hid_gps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257b4b0-fd5d-4a87-ad49-e3b19049777d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_duna_sofor_hid_gps","timestamp":"2021. január. 14. 21:10","title":"A GPS-t követte a Dunába hajtó sofőr, azt hitte, hogy lesz ott egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemsokára zöld jelzést kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. A többi már a tagállamokon áll.","shortLead":"Nemsokára zöld jelzést kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. A többi már a tagállamokon áll.","id":"20210113_lisztkukac_eu_elelmiszerbiztonsagi_hatosag_eheto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9245a035-3355-4e4f-a33c-f3992acea203","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_lisztkukac_eu_elelmiszerbiztonsagi_hatosag_eheto","timestamp":"2021. január. 13. 17:53","title":"Emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánította a lisztbogár lárváját az uniós élelmiszer-biztonsági hatóság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó szabályait.","shortLead":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó...","id":"20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51445764-9685-40e9-9f5b-6ddff250e55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","timestamp":"2021. január. 14. 13:38","title":"Hiába tiltották be 12 éve, továbbra is árulnak elefántcsont termékeket eBay-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából a alkalmazottak és hozzátartozóik között.","shortLead":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30def457-ee78-4bb8-a91b-e7d7bfdcc05e","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","timestamp":"2021. január. 14. 17:13","title":"Belebukott a cseh közegészségügyi intézet vezetője a soron kívül osztogatott oltásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa35c26-62bc-4fa5-9cd4-2565a3ef58de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hasonló vizsgálatot követően a Counterpoint Research is górcső alá tette az iPhone 12 anyagköltségeit, és összehasonlította az iPhone 11 hasonló számaival. A jelentős különbségnek logikus a magyarázata.","shortLead":"Több hasonló vizsgálatot követően a Counterpoint Research is górcső alá tette az iPhone 12 anyagköltségeit, és...","id":"20210114_apple_iphone_12_bom_analizis_vs_iphone_11_bom_alkatreszek_koltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa35c26-62bc-4fa5-9cd4-2565a3ef58de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade0dc13-d261-41f3-a274-4d10d299e368","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_apple_iphone_12_bom_analizis_vs_iphone_11_bom_alkatreszek_koltsege","timestamp":"2021. január. 14. 09:33","title":"Mennyivel kerül többe az Apple-nek az iPhone 12, mint az iPhone 11?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös ünneplést.","shortLead":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös...","id":"20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec19a009-8238-4c3c-b066-6da99a0f02ef","keywords":null,"link":"/sport/20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","timestamp":"2021. január. 14. 19:10","title":"Sárga lapot javasol az ölelkező focistáknak egy brit politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz pénzen választási megfigyelőnek Afrikába repülő Szabó Balázs tanácsnokként, bizottsági tagként és alelnökként is tevékenykedett a IV. kerületben.","shortLead":"Az orosz pénzen választási megfigyelőnek Afrikába repülő Szabó Balázs tanácsnokként, bizottsági tagként és alelnökként...","id":"20210114_Ujpest_onkormanyzat_jobbikos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c288d0f-b262-4c6a-9fda-022c394eaeec","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ujpest_onkormanyzat_jobbikos","timestamp":"2021. január. 14. 15:09","title":"Hét tisztséget is betöltött az újpesti önkormányzatban a felfüggesztett jobbikos, mindenhonnan kitették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]