[{"available":true,"c_guid":"6cda329e-56eb-402a-a0aa-56da351a0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyták aludni az asztalnál, ezért kocsmai verekedést robbantott ki még 2019 novemberében egy férfi egy esztergomi kocsmában. Börtönbüntetést kér rá az ügyészség.\r

\r

","shortLead":"Nem hagyták aludni az asztalnál, ezért kocsmai verekedést robbantott ki még 2019 novemberében egy férfi egy esztergomi...","id":"20210115_kocsmai_verekedes_video_dulakodas_vadirat_esztergom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cda329e-56eb-402a-a0aa-56da351a0ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b3e85d-97d4-4677-8cdd-daed3e058d24","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_kocsmai_verekedes_video_dulakodas_vadirat_esztergom","timestamp":"2021. január. 15. 10:55","title":"Rátámadt a pultosnőre, mert nem hagyták szundikálni a kocsmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó.","shortLead":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe...","id":"20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab757f-0fa9-4d2a-a0ba-354472ee871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","timestamp":"2021. január. 15. 08:03","title":"Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","shortLead":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","id":"20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3560a12-4749-483e-9fa5-fd44471758cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","timestamp":"2021. január. 15. 06:41","title":"Magyarországon az 500 lóerős új elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb reklámot az élet írja.","shortLead":"A legjobb reklámot az élet írja.","id":"20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e173-e957-48dd-abc3-e8136d165594","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","timestamp":"2021. január. 15. 17:57","title":"Audival húzták a tartálykocsit a havas emelkedőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","shortLead":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","id":"20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb284d30-1ce7-4c2a-bfc9-26339e3e5904","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","timestamp":"2021. január. 14. 19:47","title":"Infektológus: Színtiszta demagógia oltásért pénzt ajánlani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f4f87-05b9-4846-954b-fadf6684e3e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 6,2-es erősségű rengést három földcsuszamlás és legalább 26 utórengés követte már. Eddig hét áldozatról tudni.","shortLead":"A 6,2-es erősségű rengést három földcsuszamlás és legalább 26 utórengés követte már. Eddig hét áldozatról tudni.","id":"20210115_indonezia_foldrenges_tobb_szaz_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766f4f87-05b9-4846-954b-fadf6684e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855634d6-d450-4089-ba35-a1b9efed5e77","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_indonezia_foldrenges_tobb_szaz_serult","timestamp":"2021. január. 15. 06:57","title":"Földrengés pusztított Indonéziában, több mint 600 ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","shortLead":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","id":"20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa8a67-9574-4638-a003-8feaef0471c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","timestamp":"2021. január. 16. 05:47","title":"Pont az Autókereskedők műsorvezetője mellet húzott el egy Aston Martin V12 Speedster – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]