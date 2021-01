Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","id":"20210115_miskolc_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc7f84-66d9-4a89-b9e5-57cde212482b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_miskolc_tuz","timestamp":"2021. január. 15. 05:15","title":"Tűz volt egy miskolci panelben, 80 embert kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrök megkezdték a Mester utcai villamosmegállóban történt bűncselekmény körülményeinek tisztázását és az elkövetők felkutatását.","shortLead":"A budapesti rendőrök megkezdték a Mester utcai villamosmegállóban történt bűncselekmény körülményeinek tisztázását és...","id":"20210116_Fenyes_nappal_keseltek_meg_egy_ferfit_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785f6c9-edd8-47fa-b457-6fbed9a9d268","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Fenyes_nappal_keseltek_meg_egy_ferfit_Budapesten","timestamp":"2021. január. 16. 16:42","title":"Fényes nappal késeltek meg egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","shortLead":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","id":"20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f84b8-bede-4458-80ef-1d5e06b94555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","timestamp":"2021. január. 15. 13:50","title":"Év végén már új utascentrumban vehetjük a vonatjegyeket a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baecacf4-be17-43e4-9e8f-0c182e5bda19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros idősebb tagja 81 éves volt.","shortLead":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros idősebb tagja 81 éves volt.","id":"20210115_Meghalt_Siegfried_Fischbacher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baecacf4-be17-43e4-9e8f-0c182e5bda19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e053f-2038-48e3-92f4-fe81cc127a92","keywords":null,"link":"/elet/20210115_Meghalt_Siegfried_Fischbacher","timestamp":"2021. január. 15. 09:55","title":"Meghalt Siegfried Fischbacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több vakcinát tudjon legyártani.","shortLead":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több...","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4cb9-4723-479d-807d-760c441ff9d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 19:42","title":"Hat uniós ország is tiltakozik a csökkenő Pfizer-szállítmányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hatáskör hiányában és a meglévő politikák elégséges volta miatt utasította el az Európai Bizottság, hogy lépjen az őshonos kisebbségek ügyében. ","shortLead":"Hatáskör hiányában és a meglévő politikák elégséges volta miatt utasította el az Európai Bizottság, hogy lépjen...","id":"20210115_Nem_lesz_unios_jogszabaly_a_kisebbsegek_jogairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97104bb-3ee0-4105-8d93-51e463aa4649","keywords":null,"link":"/eurologus/20210115_Nem_lesz_unios_jogszabaly_a_kisebbsegek_jogairol","timestamp":"2021. január. 15. 13:45","title":"Elbukott a magyar kezdeményezés: nem lesz uniós jogszabály a kisebbségek jogairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","shortLead":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","id":"20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f8c0a3-06c6-4fa3-a3aa-5634aa785565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","timestamp":"2021. január. 15. 08:48","title":"Alkatrészhiány sújtja az autóipart, rövidített munkaidőt vezetnek be a legnagyobb német gyárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]