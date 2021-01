Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pénzügyi korlátozások miatt több csapat sem viselheti a támogatók, befektetők nevét.","shortLead":"A pénzügyi korlátozások miatt több csapat sem viselheti a támogatók, befektetők nevét.","id":"20210113_focicsapat_kina_nevvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39a5f90-7f80-4be5-82ba-3b0f6e666486","keywords":null,"link":"/sport/20210113_focicsapat_kina_nevvaltas","timestamp":"2021. január. 13. 20:47","title":"Nevet vált 58 kínai focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","id":"20210113_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4f679-751f-437f-82f7-ecf95d506e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 20:31","title":"Már több mint 80 ezren haltak meg koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő hirtelen fel sem fogta, hogy mi történt a férfival, aztán elkezdte az újraélesztését.","shortLead":"A nő hirtelen fel sem fogta, hogy mi történt a férfival, aztán elkezdte az újraélesztését.","id":"20210113_szex_keringes_ferj_mento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1363f7-56e9-44f0-9b8b-1294ef8a51e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szex_keringes_ferj_mento","timestamp":"2021. január. 13. 13:21","title":"Szex közben omlott össze a keringése a férjnek egy észak-alföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp a választás évében. ","shortLead":"Épp a választás évében. ","id":"20210115_Orban_bejelentette_25_eves_korig_SZJAmentesseget_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017d2b6-b1ba-4734-837e-ad6f45acc012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Orban_bejelentette_25_eves_korig_SZJAmentesseget_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. január. 15. 07:57","title":"Orbán bejelentette, 25 éves korig szja-mentességet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","shortLead":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","id":"202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25c56a-4696-480d-87ff-f55f5fa8802f","keywords":null,"link":"/360/202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","timestamp":"2021. január. 13. 13:30","title":"Egy gyógynövény megváltoztatta a színét, mikor „észrevette”, hogy gyűjtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra? Körbenéztünk, hogy működik ez a nagyvilágban – és itthon, hogyan lesz egy jó és merész gondolatból támogatott projekt.","shortLead":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra...","id":"20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5bb08e-5890-4521-ba1a-cfbf9e092638","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"Balkonkertész és profi könyvelő: mutatjuk a legjobb, magyar fiatalok által fejlesztett appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","shortLead":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","id":"20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414d64cb-b16c-40af-95b7-7ebdbab5908a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","timestamp":"2021. január. 13. 17:15","title":"Magyarország egy templom és egy iskola felújításával segíti a földrengéssel sújtott horvátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Liz Cheney, John Katko, Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger és Fred Upton már előre bejelentette a döntését.","shortLead":"Liz Cheney, John Katko, Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger és Fred Upton már előre bejelentette a döntését.","id":"20210113_impeachment_donald_trump_capitolium_ostroma_republikanusok_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd628629-0162-47e3-ba61-eba0beb0a219","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_impeachment_donald_trump_capitolium_ostroma_republikanusok_szavazas","timestamp":"2021. január. 13. 15:07","title":"Több republikánus is jelezte, megszavazza a Trump elleni impeachmentet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]