[{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","shortLead":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","id":"20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c952297-ca76-4916-80f2-9cb8ce1ed2a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","timestamp":"2021. január. 15. 21:21","title":"Bruce Springsteen és a Foo Fighters is fellép Joe Biden beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz napban 100 millió adag koronavírus elleni védőoltás beadását tervezi Joe Biden megválasztott demokrata párti amerikai elnök.","shortLead":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz...","id":"20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0daa1-efe4-4156-be9e-d73a2ca9c307","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 08:12","title":"Már most látszik, hogy Biden máshogy kezeli majd a koronavírust, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Joao Leao portugál pénzügyminiszter koronavírustesztje - közölte a politikus hivatala szombaton, egy nappal az után, hogy Leao részt vett egy találkozón uniós vezetőkkel, köztük Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.","shortLead":"Pozitív lett Joao Leao portugál pénzügyminiszter koronavírustesztje - közölte a politikus hivatala szombaton...","id":"20210116_Pozitiv_lett_a_portugal_penzugyminiszter_tesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa47da-1813-48af-af9b-3074ae8cf909","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Pozitiv_lett_a_portugal_penzugyminiszter_tesztje","timestamp":"2021. január. 16. 21:27","title":"Pozitív lett a portugál pénzügyminiszter tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik, hogy megakadályozzák a betegség súlyossá válását - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik...","id":"20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d1945-0386-43fb-a989-005094f4494c","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","timestamp":"2021. január. 16. 16:28","title":"Szlávik: minden vakcina megakadályozza a súlyos betegség kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is ösztönzi őket.","shortLead":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is...","id":"20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e40f48-8038-4ffb-a186-e58d76fa40c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","timestamp":"2021. január. 16. 10:21","title":"Pénzt kapnak a román háziorvosok, ha rábeszélnek valakit a koronavírus elleni védőoltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6813c879-0249-438a-ab7d-81f99d1fe14d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ancsin Gáborék magabiztosan nyertek a Zöld-foki Köztársaság válogatottja ellen, igaz, az ellenfél mindössze kilenc mezőnyjátékossal és két kapussal állt ki.","shortLead":"Ancsin Gáborék magabiztosan nyertek a Zöld-foki Köztársaság válogatottja ellen, igaz, az ellenfél mindössze kilenc...","id":"20210115_kezilabda_vb_magyar_zoldfoki_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6813c879-0249-438a-ab7d-81f99d1fe14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493e57c8-3248-481f-bb07-85ce8cc8a20b","keywords":null,"link":"/sport/20210115_kezilabda_vb_magyar_zoldfoki_valogatott","timestamp":"2021. január. 15. 22:22","title":"Győzelemmel nyitott a magyar válogatott a kézilabda-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]