[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","shortLead":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","id":"20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3b3831-65aa-4705-97d0-6e05e2743483","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","timestamp":"2021. január. 17. 21:00","title":"128 lakót fertőzött meg a koronavírus brit mutációja egy belga idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek szerdán, de már vasárnapra is tüntetéseket hirdettek meg szélsőjobboldali oldalak.","shortLead":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek...","id":"20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2fd10-bcf3-428c-b584-e6a78200b50b","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 17. 09:43","title":"Mind az 50 amerikai államban erőszakos zavargásoktól tartanak Biden beiktatása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"HVG","category":"360","description":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","shortLead":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","id":"202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506f9563-d4ba-4492-bec2-4c69ad937bb8","keywords":null,"link":"/360/202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","timestamp":"2021. január. 18. 12:00","title":"Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia enyhíthet a szigorításokon, Horvátország várhatóan február közepéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat - írta a helyi sajtó vasárnap.","shortLead":"Szlovénia enyhíthet a szigorításokon, Horvátország várhatóan február közepéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány...","id":"20210117_Koronavirus_Szloveniaban_enyhites_Horvatorszagban_tovabbi_szigor_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f38c7e1-4b13-4363-883a-347d4dc0d83f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Koronavirus_Szloveniaban_enyhites_Horvatorszagban_tovabbi_szigor_johet","timestamp":"2021. január. 17. 16:17","title":"Koronavírus: Szlovéniában enyhítés, Horvátországban további szigor jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz ellenzéki letartóztatásának ügyét. ","shortLead":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz...","id":"20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d1367-bb38-4bc4-a609-7375ba0b37cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","timestamp":"2021. január. 18. 13:44","title":"Von der Leyen és Lengyelország is Navalnij azonnali szabadon engedését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szögletesebbek lehetnek az idei évben érkező MacBook Prók, de nem ez lesz az egyetlen szembeötlő változás az eszközökön.","shortLead":"Szögletesebbek lehetnek az idei évben érkező MacBook Prók, de nem ez lesz az egyetlen szembeötlő változás az eszközökön.","id":"20210118_apple_macbook_pro_touch_bar_uj_dizajn_magsafe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac8ed4-507b-4eb2-ade6-1e3b3ea61385","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_apple_macbook_pro_touch_bar_uj_dizajn_magsafe","timestamp":"2021. január. 18. 11:03","title":"Alaposan átszabhatja a MacBookokat az Apple, látványos változásokról pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat. Ennek keretében tettek nyilvánossá egy vaskos iratanyagot, amelyet 70 éven át bővítgetett a CIA.","shortLead":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat...","id":"20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cefc2-98bd-4a32-ac94-3380244b4db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","timestamp":"2021. január. 18. 11:45","title":"2700 oldalnyi CIA-s ufóakta lett nyilvános, ide kattintva ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","shortLead":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","id":"20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ecf74-18be-4b56-9b1e-082ad3b45f49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","timestamp":"2021. január. 18. 05:42","title":"Kisteherautóról leszóródó lomok törtek össze egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]