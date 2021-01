Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","shortLead":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","id":"20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9d1ac-3779-43c8-ba4e-471882614491","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","timestamp":"2021. január. 20. 16:01","title":"Már a harmadik hullámra készül Hollandia, először vezetnek be kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53a3e52-9c25-4e1b-bbf1-30afad8bd32c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leendő amerikai elnök szerint Rachel Levine szakértelme szükséges ahhoz, hogy átvészeljék a járványt. ","shortLead":"A leendő amerikai elnök szerint Rachel Levine szakértelme szükséges ahhoz, hogy átvészeljék a járványt. ","id":"20210119_Transznemu_orvos_egeszsegugyi_miniszterhelyettes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b53a3e52-9c25-4e1b-bbf1-30afad8bd32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9c1e29-4a2a-4da5-a489-1cd6ac1635b4","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Transznemu_orvos_egeszsegugyi_miniszterhelyettes","timestamp":"2021. január. 19. 17:38","title":"Transznemű orvost választott Joe Biden egészségügyiminiszter-helyettesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi – és drága – slágerterméknek számítanak az Apple saját lapkakészletével (M1) szerelt gépei, azonban a felhasználók egy kellemetlenséggel találkoztak, amikor a komputerhez ultraszéles monitort csatlakoztattak. Az Apple elismerte a problémát, és javítást ígér.","shortLead":"Igazi – és drága – slágerterméknek számítanak az Apple saját lapkakészletével (M1) szerelt gépei, azonban...","id":"20210120_apple_m1_gepek_problema_ultraszeles_monitorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11598ee-f594-4709-865a-100bac8870b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_m1_gepek_problema_ultraszeles_monitorok","timestamp":"2021. január. 20. 13:03","title":"Elismeri az Apple: meggyűlhet az M1-es gépek baja az ultraszéles monitorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában az amerikai tőzsdefelügyeletnek benyújtott jelentés alapján.\r

\r

","shortLead":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában...","id":"20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c705610-d6f1-466e-9323-0b135eaf3019","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","timestamp":"2021. január. 19. 22:01","title":"Ezreket bocsát el a FedEx Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre is rács mögé kerülhetett volna. ","shortLead":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre...","id":"20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e30b45f-4e22-49cb-83b9-a4c60ba72baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 20. 10:05","title":"Kampánytanácsadójának és rappereknek is kegyelmet adott elnöksége utolsó óráiban Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Transznemű orvost választott Joe Biden egészségügyi miniszter-helyettesnek, a kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig zárva tartanak a szállodák és éttermek.","shortLead":"Transznemű orvost választott Joe Biden egészségügyi miniszter-helyettesnek, a kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig...","id":"20210120_Radar360_Csak_mi_veszunk_kinai_vakcinat_az_EUban_Vidnyanszky_osztalyt_indit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3591dea1-ae08-4afe-af01-afa1a85b92a5","keywords":null,"link":"/360/20210120_Radar360_Csak_mi_veszunk_kinai_vakcinat_az_EUban_Vidnyanszky_osztalyt_indit","timestamp":"2021. január. 20. 08:03","title":"Radar360: Csak mi veszünk kínai vakcinát az EU-ban, Vidnyánszky osztályt indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]