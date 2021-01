Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Karl-Heinz Rummenigge szerint is azt fontolgatja, hogy a 12 város helyett egyetlen országban rendezzék a járvány miatt elhalasztott foci-Eb-t.","shortLead":"Az UEFA Karl-Heinz Rummenigge szerint is azt fontolgatja, hogy a 12 város helyett egyetlen országban rendezzék...","id":"20210121_foci_eb_2021_budapest_meccsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633b688a-7e1a-4d1f-9553-582fd9647fa7","keywords":null,"link":"/sport/20210121_foci_eb_2021_budapest_meccsek","timestamp":"2021. január. 21. 15:46","title":"Lehetséges, hogy mégsem lesz Budapesten Eb-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","shortLead":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","id":"20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1caae-13fa-4513-a28b-5e2415e0c173","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","timestamp":"2021. január. 21. 12:31","title":"Lebontják Milánó legendás stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","shortLead":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","id":"20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac293e-feb1-4eab-8619-9e40e6a4b108","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 20. 18:48","title":"Így zengett Lady Gaga hangja Joe Biden beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják – írja e heti...","id":"20210120_Peldatlan_szakmai_karriert_futott_be_Orban_Gaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fb85cb-7683-4e01-b242-4b62be028af6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Peldatlan_szakmai_karriert_futott_be_Orban_Gaspar","timestamp":"2021. január. 20. 12:15","title":"Orbán Gáspár példátlan katonai karrierje csak útkeresésének egyik fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ca17ca-34bd-40b2-9fb5-b1219b6f4ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leköszönő amerikai elnök, Donald Trump egy hétig még biztosan nem férhet hozzá a YouTube-csatornájához. A tiltás mellett a cég az összes videója alatt letiltotta a kommentelési lehetőséget.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök, Donald Trump egy hétig még biztosan nem férhet hozzá a YouTube-csatornájához. A tiltás...","id":"20210120_donald_trump_youtube_csatornaja_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ca17ca-34bd-40b2-9fb5-b1219b6f4ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b1674-f348-4ffb-8b6c-11284a42677e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_donald_trump_youtube_csatornaja_tiltas","timestamp":"2021. január. 20. 09:03","title":"Fenyegetést lát a YouTube Donald Trumpban, meghosszabbították a tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bfd5f0-3348-4d72-81f4-211d70f7d4ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leégett a csodás a helyen lévő és rengeteg értékes műtárgyat kiállító épület.","shortLead":"Leégett a csodás a helyen lévő és rengeteg értékes műtárgyat kiállító épület.","id":"20210120_Megsemmisult_az_Alpokban_kozel_3000_meteren_epult_motormuzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9bfd5f0-3348-4d72-81f4-211d70f7d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102693-e5b7-4263-98b7-1f71f0064a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Megsemmisult_az_Alpokban_kozel_3000_meteren_epult_motormuzeum","timestamp":"2021. január. 20. 10:22","title":"Megsemmisült az Alpokban közel 2500 méteren épült motormúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2473cc30-5e2d-43c2-a085-f1db39d76a3f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Még a leginkább optimisták és Biden-rajongók sem gondolják azt, hogy az idő kerekét vissza lehet forgatni, és minden olyan lesz az EU és az USA kapcsolatrendszerében, mind Donald Trump hivatalba lépése előtt volt. Az elmúlt években a világban bekövetkezett változásokra reagált az európai politika is, ennyi idő elég volt arra, hogy olyan prioritásokat tűzzön ki maga elé, ami az USA-tól való függés mértékét csökkenti. És valljuk be, ez nem is olyan nagy probléma.","shortLead":"Még a leginkább optimisták és Biden-rajongók sem gondolják azt, hogy az idő kerekét vissza lehet forgatni, és minden...","id":"20210121_eu_usa_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2473cc30-5e2d-43c2-a085-f1db39d76a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fa9c96-a2ec-4302-ba83-6991384f78a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_eu_usa_biden","timestamp":"2021. január. 21. 06:45","title":"Nagy reményeket fűz az EU Bidenhez, de semmi sem lesz már a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket a modellváltásról.\r

\r

","shortLead":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket...","id":"20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8908ba9a-9477-4c54-9007-b5c46f8d6027","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","timestamp":"2021. január. 20. 14:31","title":"A PTE hallgatói és alkalmazottai elutasítják a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]