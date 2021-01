Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","shortLead":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","id":"20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e044132-005d-4270-9fb7-67002ae717db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","timestamp":"2021. január. 19. 15:12","title":"Magyar fantáziával máris itt az új Renault 5 Turbo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","shortLead":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","id":"20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a55ff-72ee-4472-baca-268c9ad3e020","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","timestamp":"2021. január. 19. 11:07","title":"Véget ér a Peaky Blinders, a hatodik évad lesz az utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"Réz Anna","category":"360","description":"A jelenünk a miénk? A jövőnk a miénk lesz? Mennyire szükségszerű az, amiben élünk, és milyen jövőt képzelünk el a koronavírus-járvány utáni időkre? Vélemény.","shortLead":"A jelenünk a miénk? A jövőnk a miénk lesz? Mennyire szükségszerű az, amiben élünk, és milyen jövőt képzelünk el...","id":"20210120_Rez_Anna_Jovore_varva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8675cab5-7655-4c5a-a3fd-35289c7f2cba","keywords":null,"link":"/360/20210120_Rez_Anna_Jovore_varva","timestamp":"2021. január. 20. 12:00","title":"Réz Anna: Jövőre várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","id":"20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da14ea8e-f1de-46fc-b215-a939b1136557","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. január. 19. 07:59","title":"Több mint 800 lóerővel támad a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több tízezren szállhatják meg Újdelhi központját.","shortLead":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több...","id":"202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319dafb1-cbf6-45d0-90f3-5351bd32693f","keywords":null,"link":"/360/202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","timestamp":"2021. január. 19. 15:30","title":"Az indiai kormány kezdi felfogni, hová fajulhat az agrárreform elleni parasztmozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]