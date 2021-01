Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat, hanem például arra is, hogy szövegesen megmutassa a látássérült felhasználóknak, mi látható egy adott fényképen. A cég ígérete szerint 2021-ben továbbfejlesztik ezt a funkciót, és ennek mikéntjéről néhány részlet is kiderült.","shortLead":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat...","id":"20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb631c6-6e4c-4ef6-8729-c02921f341b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","timestamp":"2021. január. 21. 08:33","title":"Javít az algoritmusán a Facebook, a látássérültek is jobban tudják majd használni az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f751cbe-eb87-4017-8fb5-3d6ad85fb1ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi végig tagadta a bűnösségét, az ügy várhatóan az ítélőtáblán folytatódik.","shortLead":"A férfi végig tagadta a bűnösségét, az ügy várhatóan az ítélőtáblán folytatódik.","id":"20210120_szexualis_zaklatas_tanar_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f751cbe-eb87-4017-8fb5-3d6ad85fb1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f75b22a-dbf3-407e-b248-2f6c5da96691","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_szexualis_zaklatas_tanar_itelet","timestamp":"2021. január. 20. 21:30","title":"Eltiltotta a tanítástól örökre a bíróság a szexuális zaklatással vádolt tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","id":"20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358853a3-f52d-4eba-a1f5-55f6961f43b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Újabb 98 áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b51a163-741a-4599-b785-a3901c76c96b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Nagy hajtásban, hetek alatt vezényelnék le az egyetemi modellváltást az orvosképzést nyújtó egyetemeknél. Bár az intézmények hivatalosan maguk kérhették ezt, több jel is arra utal, hogy valójában belehajszolják őket a nagyobb önállósággal, több pénzzel és régiós vezető szereppel kecsegtető, de végső soron az autonómiájukat fenyegető váltásba. Mindezt lehetőleg még azelőtt sínre tennék, hogy élesedne az orvosok jogállásáról szóló törvény. A kérdésről csütörtökön dönthet két egyetem szenátusa is, Pécsen például cikkünk megjelenésekor kezdődik az ülés, ahol az ellentmondások miatt a rektor inkább levette napirendről a kérdést. ","shortLead":"Nagy hajtásban, hetek alatt vezényelnék le az egyetemi modellváltást az orvosképzést nyújtó egyetemeknél. Bár...","id":"20210121_egyetemi_modellvaltas_pecs_szeged_debrecen_felsooktatas_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b51a163-741a-4599-b785-a3901c76c96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7092429-c469-4c08-aa0e-76c07d09270e","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_egyetemi_modellvaltas_pecs_szeged_debrecen_felsooktatas_itm","timestamp":"2021. január. 21. 14:00","title":"Az orvostörvény élesedése előtt modellváltásba hajszolnák az orvosképző egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","shortLead":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","id":"20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c532ef-f862-4001-ab6c-822ae4a0ca4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","timestamp":"2021. január. 21. 16:56","title":"Elutasította a rendőrség a percenként egymillió forintért készült műsorral kapcsolatos feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V csapata szerint februárban engedélyezik majd a készítmény unión belüli használatát.","shortLead":"A Szputnyik V csapata szerint februárban engedélyezik majd a készítmény unión belüli használatát.","id":"20210120_szputnyik_v_europai_engedelyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ae960a-d2f2-42b6-a68f-4005f68efbd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_szputnyik_v_europai_engedelyeztetes","timestamp":"2021. január. 20. 13:13","title":"Benyújtották kérelmet az orosz vakcina EU-s engedélyeztetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]