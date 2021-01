Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","id":"20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687632de-279b-48ec-b90e-4a12a65686a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","timestamp":"2021. január. 21. 21:05","title":"A bíróság szerint az állami intézmények nem felelősek a brókerbotrányokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén sikkasztás, valamint közokirat-hamisítás miatt.","shortLead":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén...","id":"20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f9492-598b-4e1f-bafc-081d42b1efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","timestamp":"2021. január. 21. 15:50","title":"Sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","shortLead":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","id":"20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af749db-6582-4baf-bbb4-78e80174105d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","timestamp":"2021. január. 21. 15:05","title":"Máris érzik a Brexit negatív hatásait a brit exportőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák. A felhasználók oldaláról azonban ez nem annyira egyértelmű.","shortLead":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák...","id":"20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b458efc-527a-47be-ab5f-c5c478dce728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 20. 15:03","title":"Itt a Galaxy S21, szabadulna a Samsung a Galaxy S20-tól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4336c-ef7c-4907-b32e-6ee008a26450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekes tételek tűnnek fel az adóhatóság aukcióján.","shortLead":"Érdekes tételek tűnnek fel az adóhatóság aukcióján.","id":"20210121_Hires_magyar_festok_kepeit_arulja_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4336c-ef7c-4907-b32e-6ee008a26450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9712487-e384-45f1-83ad-4e5508fc4cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Hires_magyar_festok_kepeit_arulja_a_NAV","timestamp":"2021. január. 21. 10:14","title":"Híres magyar festők képeit árverezi el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","shortLead":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","id":"20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d7db-f905-4f95-8d12-e9e604f588b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","timestamp":"2021. január. 21. 11:35","title":"Leváltotta DK-s alpolgármesterét Szigetszentmiklós ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára hozott változást.","shortLead":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára...","id":"20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b0e131-1228-4ddd-aa99-4c16b2f3dcbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","id":"20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ebecc7-fe52-4a1e-949a-691e67bc234b","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","timestamp":"2021. január. 22. 06:06","title":"Pénteken megdőlhet a napi melegrekord, vasárnap már havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]