Nem meglepő módon a járványhelyzettel kapcsolatos uniós csúcstalálkozóval kezdte péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor miniszterelnök. Nagy Katalin műsorvezető arra kérdezett rá, miben egyeztek meg a vakcinabeszerzésről. A kormányfő válaszában megjegyezte, hogy nagyon sok ilyen találkozón vett már részt, ami "leginkább a francia királyi udvar kultújárához hasonlít", vagyis először hogy mindenki csupa szépet mond az Európai Unióról és utána kezdenek beszélni a problémákról.

A miniszterelnök ezután tért arra rá, hogy több országban már rengeteg embert beoltottak, ezért szembe kellene nézni a ténnyel, hogy valamit elrontott az Európai Unió. Miért nem jó az európaiaknak az AstraZeneca oltóanyaga? - tette fel a kérdést, arra viszont már nem utalt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség január 29-én fog dönteni a vakcina engedélyeztetéséről.

"A magyaroknak nem magyarázatra van szükségük, hanem vakcinára" - szögezte le a kormányfő, aki ezzel magyarázta, miért szerzünk máshonnan oltóanyagot. Szijjártó Péter ezért utazott ma Moszkvába, ezért engedélyezték a Szputnyik V-t és ezért vizsgálják a kínai Sinopharm vakcináját.

Bizonyos cégeknek milliószámra állnak a raktárában a vakcinái, Brüsszel meg nem adja ki az engedélyt - utalt állítólagos gazdasági összefüggésekre Orbán, de szerinte erről nekünk nincs képünk, és "nem is érdekel minket". A felelősségről pedig majd később kell tárgyalni.

Ügyes, mozgékony, hatékony és gyors külügyminiszterünk van, bízom benne, hogy jól tárgyal ma Moszkvában - felelt a miniszterelnök arra a kérdésre, mikor jöhet a Szputnyik V oltóanyagból, de konkrét választ nem adott. Kína pedig csak akkor küld vakcinát, ha meglesz a magyar engedély.

Korlátozások, vakcinaútlevél

Nem tudjuk addig a korlátozásokat feloldani, amíg nincs tömeges oltás - emlékeztetett a kormányfő, majd ismertette a péntek reggeli járványszámokat.

Eszerint 1311 új fertőzöttet diagnosztizáltak, 98 ember hunyt el, 3959-en vannak kórházban és 274 ember van lélegeztetőgépen.

A kormányfő felsorolta az oltási tervet is, vagyis először jönnek az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói (itt tartunk most). Utána jöhetnek

a 60 év feletti krónikus betegek, ők 1,5 millióan vannak

a rendvédelmi dolgozók és védekezés egyéb szereplői, ide tartoznak az operatív törzs tagjai, és a kormánytagok

majd azok az idősek, akik nem szenvednek krónikus betegségben

Ha senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt, akkor lesz új időszámítás - ismételte meg a terveket.

A jövő heti kormányülésen hoznak döntést az érettségizőkről, a kormány azon gondolkozik, hogy őket visszaengedjék-e órai felkészülésre. Addig mindenkit arra kért, hogy tartsák be a korlátozásokat.

A rendkívüli jogrend meghosszabbításáról is kérdezte a műsorvezető. Erről Orbán azt mondta, előbb két hétre saját hatáskörben meghosszabbítják, majd a tavaszi ülésszakban a parlament elé viszik a kérdést.

A kormány azért rendelte el egy vakcinagyár felépítését Debrecenben, így még egyszer nem lehet ilyen kiszolgáltatottság Magyarország életében - magyarázta a korábbi döntéseket a kormányfő, majd rátért a gazdasági helyzetre. Ő abban nézi ennek teljesítményét, hányan dolgoznak és sikeresek-e a vállalkozások, majd felsorolta az eddigi gazdasági intézkedéseket. A megszorítások és az adóemelések nem váltak be - utalt a Bajnai-kormányra a miniszterelnök, szerinte a Fidesz ezért döntött béremelésről és adócsökkentésről, a 13. havi nyugdíjról és a 25 év alattiak SZJA-mentességéről.

"Ha a munkahelyeket sikerült megvédeni, akkor túljuthatunk ezen a nehéz időszakon" - mondta.

Az interjú végén esett szó a vakcinaigazolványról, amiről akkor lesz érdemi vita, ha már legalább 1 millió embert beoltottak. Most még kicsi ez a szám - szögezte le a miniszterelnök. Hasonlóképpen nem adtak erről konkrét válaszokat az uniós vezetők.

Praxisközösségek, orvosi bérek

Az orvosi béremeléssel kapcsolatban azt a logikát követi a kormány, hogy először a kórházban dolgozó orvosok bérét, majd az ápolónőkét emelték meg. Mostantól a többi orvos bérét is ehhez próbálják igazítani, de a háziorvosokkal kapcsolatban gondot jelent, hogy 4-500 héziorvos hiányzik a rendszerből. Ezt úgy tudják megoldani, hogy arra ösztönzik a háziorvosokat, hogy tömörüljenek praxisközösségbe, így fedjék le azokat a területeket, ahol nincs jelenleg ellátás. Aki erre hajlandó, az a kórházi orvosok bérének 80, vagy akár 100 százalékát is megkaphatja. Ha nem, akkor az ő bérük és a kórházi orvosok bére közti különbség 30 százalékát csapják hozzá a fizetésükhöz. A praxisközösségekhez a fogorvosok is csatlakozhatnak.

A magyar kultúra napjával, a Himnusszal és a keresztény kultúra fontosságával végződött a beszélgetés. "Ténykérdés, hogy Magyarország egy keresztény kultúrájú ország" - emelte ki Orbán, bár hozzátette, hogy az ortodoxiáról sem szabad megfeledkezni.