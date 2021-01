Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek számítanak, másrészt ha keresőképtelenné válnak, akkor nagyobb mértékben veszélyezteti őket a szegénység. Ezekkel kapcsolatban fogadott el állásfoglalásokat nagy többséggel az Európai Parlament, de a Fidesz képviselői a három indítványból kettőt nem támogattak.","shortLead":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek...","id":"20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce79a2de-b358-460d-bfbf-9919d3e0122a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","timestamp":"2021. január. 21. 19:34","title":"A Fidesz nem ítélte el a nők elleni erőszakot az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","shortLead":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","id":"20210121_balnatetem_napoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989446d5-efc7-47eb-b0be-001805d328b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_balnatetem_napoly","timestamp":"2021. január. 21. 20:14","title":"Óriási bálnatetemet vontattak Nápolyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6f3700-445a-43fa-a723-da310cbe825f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Loon projekt első igazi küldetése 2020 nyarán indult el Kenyában, ott 50 ezer négyzetkilométeren biztosított internetkapcsolatot a Google 35 repülő ballon segítségével. Most kiderült, a modell üzletileg nem fenntartható.","shortLead":"A Loon projekt első igazi küldetése 2020 nyarán indult el Kenyában, ott 50 ezer négyzetkilométeren biztosított...","id":"20210122_alphabet_x_labor_project_loon_ingyen_internet_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6f3700-445a-43fa-a723-da310cbe825f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d50670-cc73-41f6-8fbb-b9db50940c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_alphabet_x_labor_project_loon_ingyen_internet_google","timestamp":"2021. január. 22. 08:33","title":"Vége az ingyen internetnek: leállítja a Google a Loon projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37308ff6-6b0f-428b-a971-b26ac80fe6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat kritikus, az egészséggel kapcsolatos jellemző nyomon követésére képes az alábbi, kettő az egyben egészségügyi eszköz. Mindössze 61 másodperc alatt detektálja őket.","shortLead":"Hat kritikus, az egészséggel kapcsolatos jellemző nyomon követésére képes az alábbi, kettő az egyben egészségügyi...","id":"20210122_iconai_ketto_az_egyben_egeszsegugyi_allapotkoveto_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37308ff6-6b0f-428b-a971-b26ac80fe6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d028e1-2965-4b52-a6fe-3716b47e2647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_iconai_ketto_az_egyben_egeszsegugyi_allapotkoveto_eszkoz","timestamp":"2021. január. 22. 12:03","title":"60 mp alatt hat fiziológiai paramétert mutat meg egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a830879f-847d-4e48-9cb2-19ada482e9cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatot fogadhatnak el róla csütörtökön. Ezzel azonban még nem fog leállni az építkezés.","shortLead":"Határozatot fogadhatnak el róla csütörtökön. Ezzel azonban még nem fog leállni az építkezés.","id":"20210121_navalnij_europai_parlament_eszaki_aramlat_2_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a830879f-847d-4e48-9cb2-19ada482e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b84cf0-7c45-4c06-9092-d515ab24810d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_navalnij_europai_parlament_eszaki_aramlat_2_szankciok","timestamp":"2021. január. 21. 11:22","title":"Keresztbe tenne az Északi Áramlat 2-nek Navalnij miatt az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is a fogyasztóbarát személyi hitel. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a gyakorlatban jobbnak bizonyulnak-e ezek a hitelek, minősítéssel nem rendelkező társaiknál? ","shortLead":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is...","id":"20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4ce40f-8375-445e-8624-f533d3c7d127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","timestamp":"2021. január. 21. 07:20","title":"Tényleg jobbak a fogyasztóbarát személyi kölcsönök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat, hanem például arra is, hogy szövegesen megmutassa a látássérült felhasználóknak, mi látható egy adott fényképen. A cég ígérete szerint 2021-ben továbbfejlesztik ezt a funkciót, és ennek mikéntjéről néhány részlet is kiderült.","shortLead":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat...","id":"20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb631c6-6e4c-4ef6-8729-c02921f341b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","timestamp":"2021. január. 21. 08:33","title":"Javít az algoritmusán a Facebook, a látássérültek is jobban tudják majd használni az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","shortLead":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","id":"20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b191f3-7520-415d-9eea-63d009e404c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 20. 14:27","title":"Elhagyta a Fehér Házat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]