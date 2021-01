Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan készülékén, amelyet kimondottan a virtuálisvalóság-tartalmak miatt készít a gyártó.","shortLead":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan...","id":"20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012d1421-6bc3-4938-add0-be6140ed8fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","timestamp":"2021. január. 21. 18:03","title":"Szövet borítja és egy kis ventilátor is van az Apple fejlesztés alatt álló VR-szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VII. kerületi vendéglátóhelyre pénzbüntetést is kiszabott a hatóság. ","shortLead":"A VII. kerületi vendéglátóhelyre pénzbüntetést is kiszabott a hatóság. ","id":"20210122_kozpont_madach_ter_rendorseg_bezaras_penzbirsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44f02-49a3-4797-ab14-dcc83f400499","keywords":null,"link":"/kkv/20210122_kozpont_madach_ter_rendorseg_bezaras_penzbirsag","timestamp":"2021. január. 22. 21:24","title":"Hatvan napra bezáratta a Központot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság után szabadon engedett medve látható. A maci egy ketrecben élte az életét és bár most már a medverezervátumban él, a mostani viselkedése is a korábbi beszűkült mozgási lehetőségeit idézi: csak köröz-köröz egy pár négyzetméteres területen. Az viszont jó hír, hogy a medvementők szerint azért nem csak ezt csinálja.","shortLead":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság...","id":"20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b512bc-3e86-4490-86d9-372462767388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","timestamp":"2021. január. 23. 10:46","title":"Lehangoló látvány, ahogyan a 20 év rabság után kiszabadított medve még mindig a megszokott köreit rója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51b9215-cd31-4d1b-a190-a045069f46f3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint azokban a háztartásokban, ahol a férj több házimunkát végez, a feleség boldogabb, a házasság pedig kiegyensúlyozottabb. Ennek ellenére még mindig általános elvárás, hogy az otthoni teendők nagy részét a feleség végezze. Mit mondtak erre a helyzetre neves feministák a 20. század folyamán?","shortLead":"Kutatások szerint azokban a háztartásokban, ahol a férj több házimunkát végez, a feleség boldogabb, a házasság pedig...","id":"20210121_Ha_mindketten_dolgozunk_miert_nekem_kell_elvegeznem_a_hazimunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d51b9215-cd31-4d1b-a190-a045069f46f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3c268-e25d-44f1-9873-22b3085a3ff1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210121_Ha_mindketten_dolgozunk_miert_nekem_kell_elvegeznem_a_hazimunkat","timestamp":"2021. január. 21. 19:20","title":"Ha mindketten dolgozunk, miért nekem kell elvégeznem a házimunkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Bizottságot megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy tervet a nélkülözhető utazások korlátozására.","shortLead":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők...","id":"20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936cc0-f9f0-46c4-9dc8-6ecabe300363","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","timestamp":"2021. január. 22. 00:25","title":"Utazási korlátozásokat vezethet be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csalók pénzt vagy személyes adatokat próbálnak szerezni.","shortLead":"A csalók pénzt vagy személyes adatokat próbálnak szerezni.","id":"20210122_lidl_csalas_nyeremenyjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293d6948-1c06-4584-9b8c-b938e9ca9afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_lidl_csalas_nyeremenyjatek","timestamp":"2021. január. 22. 18:35","title":"Kamu nyereményeket hirdetnek a Lidl nevében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","shortLead":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","id":"20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb6d406-8a40-4ee9-9690-4e7f22b280d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 22:03","title":"60 százalékkal kevesebb vakcinát szállít le az EU-nak az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus javaslatot a demokratáknak is jóvá kell hagyniuk. ","shortLead":"A republikánus javaslatot a demokratáknak is jóvá kell hagyniuk. ","id":"20210122_donald_trump_amerkai_elnok_masodik_impeachment_republikanusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8768c61-b6d1-4279-85c6-942586913876","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_donald_trump_amerkai_elnok_masodik_impeachment_republikanusok","timestamp":"2021. január. 22. 15:22","title":"Február közepéig halasztanák a Trump elleni impeachmentet a republikánusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]