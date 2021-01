Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","shortLead":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","id":"20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996013f-e893-4f25-b518-ab0f8e87bc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","timestamp":"2021. január. 21. 17:22","title":"Világháborús bomba miatt zárják le a Kerepesi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára hozott változást.","shortLead":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára...","id":"20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b0e131-1228-4ddd-aa99-4c16b2f3dcbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332d859b-6eb0-4354-9ea4-b0c89666c43f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"57 éves korában szívroham következtében meghalt Benjamin de Rotschild, a család svájci bankjának tulajdonosa. A pénzintézetet azonban már 2015 óta neje, Ariane de Rotschild vezeti – írja a Forbes.","shortLead":"57 éves korában szívroham következtében meghalt Benjamin de Rotschild, a család svájci bankjának tulajdonosa...","id":"20210120_Rotschild_ozvegye_iranyitja_tovabbra_is_a_csalad_kulonutas_bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=332d859b-6eb0-4354-9ea4-b0c89666c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b3f96c-587d-446e-be9f-ad7f844124e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Rotschild_ozvegye_iranyitja_tovabbra_is_a_csalad_kulonutas_bankjat","timestamp":"2021. január. 20. 13:55","title":"Rotschild özvegye irányítja továbbra is a család különutas bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik városvezető azzal védekezett, hogy a fel nem használt oltóanyagból kaptak. ","shortLead":"Az egyik városvezető azzal védekezett, hogy a fel nem használt oltóanyagból kaptak. ","id":"20210120_ausztria_oltas_polgarmester_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23776ad3-10ec-4d98-ae44-ffb428a03966","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_ausztria_oltas_polgarmester_botrany","timestamp":"2021. január. 20. 17:24","title":"Botrány Ausztriában: soron kívül kaptak oltást polgármesterek és azok családtagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166e9d5d-4910-440c-a9cb-4b6667be272c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk információi szerint Várnai László egy hajléktalanokat segítő menhelyen dolgozta le a büntetését.","shortLead":"A Blikk információi szerint Várnai László egy hajléktalanokat segítő menhelyen dolgozta le a büntetését.","id":"20210121_Kozmunka_Zuglo_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=166e9d5d-4910-440c-a9cb-4b6667be272c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9400615-61c2-4e3f-bca4-ad5e9f332076","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Kozmunka_Zuglo_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2021. január. 21. 12:36","title":"Közmunkára ítéltek egy zuglói önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra szedik az újabb mobiljukat, hogy valami mást építsenek belőle.","shortLead":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra...","id":"20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51c55-afab-496c-8bd9-70628c4dc782","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","timestamp":"2021. január. 20. 17:03","title":"A Xiaomi mobiljából egy robotsárkány is legyártható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","shortLead":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","id":"20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31b4c1-6c86-48df-bab2-8be4499ece1d","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 20. 19:15","title":"Volt egy kis csavar Jennifer Lopez fellépésében az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]