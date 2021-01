Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Ki kell nyitnunk! Ha nem is teljesen, de szabályozottan és részlegesen. Sokkal jobban járunk így, mintha ez spontán először titokban, zugkocsmánként történne meg egy forradalommal kísérve

– írja a Facebook-oldalán Dr. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő a vendéglátóhelyekkel kapcsolatban.

Kunetz szerint megfelelő garanciákat kell arra kidolgozni, hogy a vendéglátóipari egységek legalább kültéren kinyithassanak, de arra is, hogy egyéb nyár óta zárva tartó szórakozóhelyek, mint például a színházak, múzeumok is kinyithassanak. Úgy véli, hogy meg kell fontolni a kijárási tilalom enyhítését, kitolását is.

A szakértő felvázolta, hogy milyen óvintézkedésekkel lehetne nyitni:

A zárt terekben korlátozni kell a légköbméter szerinti emberszámot, kiterjesztve ezt a bevásárlóhelyekre is

Csak és kizárólag maszkban, mégpedig minimum FFP2-es maszkban lehet zárt térben, egymástól megfelelő távolságra bármin is részt venni, bevásárolni.

Kültéren is a megfelelő távolság betartása szükséges asztaltársaságonként, lehetőleg ott is maszkban üljenek, az evés-ivás kivételével, ha nem egy háztartásból valóak az asztaltársaságok.

Mindenhol elérhetővé kell tenni meghatározott látogatószámhoz kötötten az automata kézfertőtlenítők kihelyezését.

Kunetz szerint a középiskolákban és az egyetemeken is újra kell indítani az életet. "De csak és kizárólag FFP2-es maszkban tanórákon is, ahogyan ezt kötelezővé kell tenni az egy légterű munkahelyeken is."

És persze oltani, oltani, oltani, majd a beoltottakat szabadon engedni – írja.

Az egészségügyi szakértő szerint nem fenntartható, hogy örökké leálljanak a munkahelyek, az iskolák.

Ez nemcsak a munkanélküliek és a vagyonukat, megélhetésüket elvesztők számát, hanem a társas kapcsolatok brutális rombolásán keresztül komoly pszichés és testi károsodásokat is okoznak.

Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere is hasonló szellemben nyilatkozott hétfőn. "Társas lények vagyunk, de elzártuk magunkat a társaságtól. Iszonyatos lelki teher ez az egész társadalomnak, aminek hatásait ma még nehéz – ha nem lehetetlen – felmérni" – írta.

A polgármester is úgy véli, hogy az "észszerűtlen korlátozásoknak" véget kellene vetni. Szerinte a vendéglátóhelyeknek engedélyezni kellene, hogy kinyissák a teraszaikat. A beoltottak fogyaszthassanak bent is, a kijárási korlátozást is kitolná, illetve a boltok nyitvatartási idejét is.

Nem csak Magyarországon lehet olyan hangokat hallani egyre gyakrabban, hogy a korlátozásokon enyhíteni kellene, több európai országban az utóbbi hetekben valódi tüntetéshullám vette kezdetét.

Hollandiában a brit vírusmutáció miatt bevezetett esti kijárási tilalom miatt törtek ki zavargások; Franciaországban a diákok vonultak az utcára nemrég; Olaszországban, másfél hete több étterem is tüntetőleg nyitva tartott a kötelező hatórás zárás után.