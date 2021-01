Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","shortLead":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","id":"20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05b26-151d-4733-a5a4-10f53e72300b","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:39","title":"Három év börtönt kapott a kislányát begyógyszerező kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná, hogy egy uniós joggal ellentétes gyakorlat részese lenne.","shortLead":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná...","id":"20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67cbf97-cb94-4059-922e-197b7aaa1c8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","timestamp":"2021. január. 27. 16:55","title":"Kivonul Magyarországról az uniós határőrizeti szerv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","shortLead":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","id":"20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508b336-6eb3-4ee5-b266-1dc225825494","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","timestamp":"2021. január. 26. 11:39","title":"Rendelt két férfi két prostituáltat, végül lövöldözés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","shortLead":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","id":"20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087d4d8d-a520-447e-9e65-a015d1d8e30e","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2021. január. 26. 07:47","title":"Guardiolához hasonlította Dárdait Matthäus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani, hogy a felhasználói adatokat jól kezelik.","shortLead":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani...","id":"20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a54c6-3274-49ab-89d9-ea3a861f25c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","timestamp":"2021. január. 27. 15:03","title":"Végleg betiltották a TikTokot Indiában, veszélyesnek tartja az appot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","shortLead":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","id":"20210127_felsooktatas_rangsor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1458e-76aa-47f9-b78a-3335edd03fae","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_felsooktatas_rangsor","timestamp":"2021. január. 27. 10:22","title":"Hiába a modellváltás, a legjobb 200 közelébe sem kerülnek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","shortLead":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","id":"20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a9535-0e65-4ed0-9aec-dee7f923b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","timestamp":"2021. január. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult Minit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]