Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen tanulságos. ","shortLead":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen...","id":"20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7b4a82-0d7a-404a-9193-9245831b4a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","timestamp":"2021. január. 27. 16:31","title":"Rogán Antal és köre külön kategória lehetne a Szerencsejáték Zrt. cégének támogatási listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosította a hálapénzt kérő budapesti nőgyógyász büntetését a Fővárosi Ítélőtábla, de ez csak azt jelenti, hogy hosszabb ideig tart a felfüggesztett büntetés, és nagyobb a pénzbírság.","shortLead":"Súlyosította a hálapénzt kérő budapesti nőgyógyász büntetését a Fővárosi Ítélőtábla, de ez csak azt jelenti...","id":"20210127_halapenz_zsarolas_nogyogyasz_szulesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f652fc8-d24e-4360-aeec-27d16372c7bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_halapenz_zsarolas_nogyogyasz_szulesz","timestamp":"2021. január. 27. 18:40","title":"Az idős kora miatt nem kell börtönbe mennie a hálapénzért zsaroló nőgyógyásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c0f41-c6a3-4763-b718-92f4881aae67","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány és az olasz olimpiai bizottság közötti vita miatt büntethetik meg az országot.\r

","shortLead":"A kormány és az olasz olimpiai bizottság közötti vita miatt büntethetik meg az országot.\r

","id":"20210126_tokio_olimpia_olaszorszag_zaszlo_himnusz_olimpiai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b41c0f41-c6a3-4763-b718-92f4881aae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71636509-fbf2-4fb0-9066-89eeaa965276","keywords":null,"link":"/sport/20210126_tokio_olimpia_olaszorszag_zaszlo_himnusz_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. január. 26. 10:09","title":"Kitilthatják az olasz zászlót és himnuszt az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában. Szerinte most a digitális szabadságért is meg kell küzdeni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában...","id":"20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115f89c-c9ab-4281-8c80-f2cd4ce0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","timestamp":"2021. január. 26. 13:38","title":"Tavasszal érkezik Varga Juditék javaslata a nagy techcégek hazai szabályozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb a Saul fiát jelölték Magyarországról, amely el is nyerte a díjat, majd az Oscart is.","shortLead":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb...","id":"20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61d5c1-7bb9-4109-ba73-cf4de9cd91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","timestamp":"2021. január. 27. 11:32","title":"Az Oscar-esélyek miatt is fontos díjra jelölték Horvát Lili filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten 45 270 ember beoltásához elegendő oltóanyag érkezik az országba, a járványügyi adatok kedvezőek, de Müller Cecília szerint a fenyegetettség továbbra is fennáll.","shortLead":"A héten 45 270 ember beoltásához elegendő oltóanyag érkezik az országba, a járványügyi adatok kedvezőek, de Müller...","id":"20210126_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba90052-8155-444c-ab14-424bc93788f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2021. január. 26. 12:54","title":"Müller: Az 1600 idősotthonból mindössze 80 helyen tudtak eddig oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeged díszpolgári címe után az egyetem díszdoktori kitüntetését is megkapja Karikó Katalin.","shortLead":"Szeged díszpolgári címe után az egyetem díszdoktori kitüntetését is megkapja Karikó Katalin.","id":"20210126_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_diszdoktora_lesz_Kariko_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c38dd99-58e3-413f-a1a1-8e6a73426fdd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_diszdoktora_lesz_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. január. 26. 20:13","title":"A Szegedi Tudományegyetem díszdoktora lesz Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","shortLead":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","id":"20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508b336-6eb3-4ee5-b266-1dc225825494","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","timestamp":"2021. január. 26. 11:39","title":"Rendelt két férfi két prostituáltat, végül lövöldözés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]