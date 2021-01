Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","shortLead":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","id":"20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf3996-2a60-4057-bb23-535b21bf4def","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","timestamp":"2021. január. 27. 05:09","title":"76 kórházat és 400 osztálytermet árasztott el az Eloise ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","shortLead":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","id":"20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6744a86-aa81-4d4f-80ad-cc7646a324c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":"A fiatalok között Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős átszervezésre készül a világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja. Az ok: a bolygó fontosabb.","shortLead":"Jelentős átszervezésre készül a világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja. Az ok: a bolygó fontosabb.","id":"20210128_general_motors_villanyauto_karbonsemlegesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c826c77f-172a-44dd-b1af-5e8ab2359dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_general_motors_villanyauto_karbonsemlegesseg","timestamp":"2021. január. 28. 21:49","title":"Leáll a benzin- és dízelüzemű kocsik gyártásával a GM, csak villanyautót fognak készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7313dc31-deed-4362-96ed-9f5cd1c0c6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három év után döntöttek úgy a feleségével, hogy elválnak.","shortLead":"Három év után döntöttek úgy a feleségével, hogy elválnak.","id":"20210127_Vege_Elliot_Page_hazassaganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7313dc31-deed-4362-96ed-9f5cd1c0c6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e75395-0444-48cd-894e-d414fe8ae68d","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Vege_Elliot_Page_hazassaganak","timestamp":"2021. január. 27. 09:49","title":"Vége Elliot Page házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","shortLead":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","id":"20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524c55d-7878-47f4-b921-5a0806e33e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","timestamp":"2021. január. 28. 21:54","title":"Petíció indult a HÉV-ek bekamerázásáért a brutális támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el a Transparency International beszélgetésén, miután bemutatták a jelentést, amely alapján az EU egyik legkorruptabb országa lettünk. Az egészségügyi reform és a hálapénz visszaszorítása is szóba került, ahogy az is, hogy miként növeli a korrupcióveszélyt a válság.","shortLead":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el...","id":"20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276270fc-1f97-4506-a302-6dc3ed7faf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","timestamp":"2021. január. 28. 13:30","title":"„A vezetőszáron elvezetett orvosbáró jól néz ki a híradóban, de ez nem oldja meg a rendszerszintű problémákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt. A tulajdonos szerint a kiszállítással tönkremennek, ezért vezették be az elviteles megoldást.","shortLead":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt...","id":"20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e3979-1922-49fe-af06-11e64167a2ab","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","timestamp":"2021. január. 28. 17:58","title":"A bezárt Központ szerint nem sértettek rendeletet, jogorvoslattal élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ülést kezdeményező ellenzéki pártok három vizsgálóbizottság felállításáról tárgyalnának hétfőn, már ha a kormánypárti képviselők elmennének az ülésre.","shortLead":"Az ülést kezdeményező ellenzéki pártok három vizsgálóbizottság felállításáról tárgyalnának hétfőn, már ha...","id":"20210128_orszaggyules_ellenzek_ules_vizsgalobizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591be34-bd71-46af-9bb1-85c2d9982779","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orszaggyules_ellenzek_ules_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. január. 28. 13:44","title":"Összehívták az Országgyűlést hétfőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]