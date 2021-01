Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","shortLead":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","id":"20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd7c788-b4d5-496e-86d9-d00659d7494d","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 21:48","title":"Hollandiai fiatalok felgyújtottak egy tesztközpontot, tiltakozásul a kijárási tilalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom utasa is elismerően csettint. Gut gemacht, ahogy a német mondaná. ","shortLead":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom...","id":"20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc786131-e302-49f8-b0e3-b50c2ea23edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Kicsit hibrid, nagyon sportkupé: teszten a BMW M440i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt egy magyar cégtől, mint egy harci helikopteré.","shortLead":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt...","id":"20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9be69e-4c09-4112-bd45-008e41f67256","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","timestamp":"2021. január. 25. 17:31","title":"Egy magyar cégtől vásárol repülőket Nigéria hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","shortLead":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","id":"20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1add26-9eca-4956-b4ed-a5261e89d98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Véget ér a Renault Twingo pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2648d4ae-bd1b-4ceb-a08a-ac84866f8f0d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai forgatókönyvíró dolgozott Sean Conneryvel és Woody Allennel is.","shortLead":"Az amerikai forgatókönyvíró dolgozott Sean Conneryvel és Woody Allennel is.","id":"20210125_Meghalt_Walter_Bernstein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2648d4ae-bd1b-4ceb-a08a-ac84866f8f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07896b39-faef-44c9-991a-8504935690eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Meghalt_Walter_Bernstein","timestamp":"2021. január. 25. 09:23","title":"Meghalt Walter Bernstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét kell vásárolni.","shortLead":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét...","id":"202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc7369-d8ab-451f-a4db-7403350c7272","keywords":null,"link":"/360/202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","timestamp":"2021. január. 25. 16:00","title":"Itt a szemüveg, amit -5D és +2D között saját maga állítgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus- fertőzésük volt - számolt be az RTL Klub Híradója.","shortLead":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus...","id":"20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38028775-51b0-4194-86d4-0692ff4e0fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2021. január. 23. 22:00","title":"Több tünetmentes Covid-fertőzött gyerek súlyos szövődményekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]