Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézetek arról adnak tájékoztatást, hogy a moratórium alatt mennyi tőke- és kamattartozás megfizetésétől mentesült az ügyfél.","shortLead":"A pénzintézetek arról adnak tájékoztatást, hogy a moratórium alatt mennyi tőke- és kamattartozás megfizetésétől...","id":"20210127_bankok_hitelmoratorium_torlesztes_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1190eb0-ce00-47b0-827c-4de57c65dbf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_bankok_hitelmoratorium_torlesztes_hitel","timestamp":"2021. január. 27. 05:25","title":"Levelet küldenek a bankok azoknak, akik igénybe vették a hitelmoratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","shortLead":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","id":"20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02e5d0-ddba-4dfb-afaa-52268daaea28","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","timestamp":"2021. január. 27. 08:21","title":"Népszava: A forgalomba kerülő Szputnyik vakcina nem egyezik a klinikai teszten vizsgálttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba71160-f65c-466b-8523-0f2db37f6e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapdába esett rovarok egy teljesen ismeretlen fajhoz tartoznak. ","shortLead":"A csapdába esett rovarok egy teljesen ismeretlen fajhoz tartoznak. ","id":"20210127_borostyan_borostyanko_darazs_darazsfaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba71160-f65c-466b-8523-0f2db37f6e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f53fac-d631-4cfb-b2ce-2447876abcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_borostyan_borostyanko_darazs_darazsfaj","timestamp":"2021. január. 27. 11:33","title":"Tökéletes állapotban megmaradt darazsakat találtak egy 100 millió éves borostyánkőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"26 uniós ország támogatta, hogy el kell ítélni Oroszországot, mert erőszakot alkalmazott a tüntetések leverésése során. Magyarország nem értett egyet ezzel.","shortLead":"26 uniós ország támogatta, hogy el kell ítélni Oroszországot, mert erőszakot alkalmazott a tüntetések leverésése során...","id":"20210128_Oroszorszag_erdekeben_vetozott_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e66531b-14e1-41b6-aebe-d4a2dfeb4545","keywords":null,"link":"/eurologus/20210128_Oroszorszag_erdekeben_vetozott_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 28. 14:00","title":"Oroszország érdekében vétózott Magyarország az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Majdnem 30 százalékkal esett a Starbucks nyeresége 2020 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Majdnem 30 százalékkal esett a Starbucks nyeresége 2020 utolsó három hónapjában.","id":"20210127_starbucks_kave_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10cf925-d6da-437f-bab4-67ee8cf520a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_starbucks_kave_jarvany","timestamp":"2021. január. 27. 15:32","title":"Annál is nagyobbat bukott a Starbucks, mint amit az elemzők vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden új külügyminiszterét megszavazta a szenátus számos republikánus tagja is.","shortLead":"Joe Biden új külügyminiszterét megszavazta a szenátus számos republikánus tagja is.","id":"20210127_antony_blinken_kulugyminiszter_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e5b7c-fb78-40e6-91aa-bcc6fbec399f","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_antony_blinken_kulugyminiszter_kinevezes","timestamp":"2021. január. 27. 09:52","title":"Jóváhagyták a magyar felmenőkkel rendelkező Antony Blinken külügyminiszteri kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","id":"20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a735a2-d53d-475e-822d-f618cc63bf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","timestamp":"2021. január. 28. 18:03","title":"Új jelenséget fedeztek fel, ez is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes képzés terveiről beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes...","id":"20210127_Sara_Balazs_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36453b3d-d25e-4b9c-964e-bb6a47e69531","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Sara_Balazs_SZFE","timestamp":"2021. január. 27. 16:39","title":"Sára Balázs az SZFE filmes képzéséről: Nagyobb hangsúlyt kap majd a nemzeti jelleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]