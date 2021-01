Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu cikke végigvezeti, hogyan kapott egy kiválasztott kör titkolózva másfél milliárdos állami támogatást. Lemondás lett a vége.","shortLead":"A 24.hu cikke végigvezeti, hogyan kapott egy kiválasztott kör titkolózva másfél milliárdos állami támogatást. Lemondás...","id":"20210127_balatoni_kor_mtu_laposa_bence_boraszat_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06afe67-0404-40b8-a2f2-ac95d2bbf4b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_balatoni_kor_mtu_laposa_bence_boraszat_allami_tamogatas","timestamp":"2021. január. 27. 10:47","title":"Laposa Bence a Balatoni Kör elnökeként kért állami pénzt, amiből saját cégei 143 milliót kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a88f2-906d-4a7f-b009-4ac795aa0567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ első ilyen jellegű építménye az angliai Coventryben a városi stadion mellett lesz. ","shortLead":"A világ első ilyen jellegű építménye az angliai Coventryben a városi stadion mellett lesz. ","id":"20210128_Meg_az_iden_megnyitnak_az_elso_repuloautos_mobil_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527a88f2-906d-4a7f-b009-4ac795aa0567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e0410a-866d-4ad5-861b-46826bfe221c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Meg_az_iden_megnyitnak_az_elso_repuloautos_mobil_repteret","timestamp":"2021. január. 28. 10:41","title":"Még idén megnyitnák az első repülő autós kisrepteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","shortLead":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","id":"20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42cba75-be65-4b81-bc72-67d2fdb1e7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","timestamp":"2021. január. 26. 18:19","title":"Összehangolt kibertámadás ért több magyar kormányzati portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gazdaságosabban lehet működtetni a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ha megszűnik önálló intézményként, és beolvad a Szegedi Nemzeti Színházba, mondja a polgármester. A Szabadtéri igazgatója lemondott.","shortLead":"Gazdaságosabban lehet működtetni a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ha megszűnik önálló intézményként, és beolvad...","id":"20210128_Botka_Tizmilliardot_vont_el_a_kormany_Szegedtol_egyesul_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_a_helyi_szinhazzal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153161dd-8c4d-491f-af6c-b6db0190ee63","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Botka_Tizmilliardot_vont_el_a_kormany_Szegedtol_egyesul_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_a_helyi_szinhazzal","timestamp":"2021. január. 28. 11:42","title":"Botka: Tízmilliárdot vont el a kormány Szegedtől, egyesül a Szegedi Szabadtéri a helyi színházzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d9b691-8028-4c69-a498-14ac93023ca9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakrabban fordul elő az életkorral összefüggő makuladegeneráció (AMD) azok között, akik szennyezettebb helyen laknak – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Gyakrabban fordul elő az életkorral összefüggő makuladegeneráció (AMD) azok között, akik szennyezettebb helyen laknak –...","id":"20210127_legszennyezes_latasromlas_latasvesztes_makuladegeneracio_amd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d9b691-8028-4c69-a498-14ac93023ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4c5651-9b51-4f7f-8138-3eb060bf830f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_legszennyezes_latasromlas_latasvesztes_makuladegeneracio_amd","timestamp":"2021. január. 27. 09:33","title":"A rossz levegő visszafordíthatatlanul roncsolhatja a látást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","id":"20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d268c360-97d8-49e8-b293-a2a8790e87a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","timestamp":"2021. január. 26. 17:33","title":"Közös vállalatot alapít a Mészáros Csoport és a Stadler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Eddig legalább Bulgária korruptabb volt nálunk, most azonban velük és Romániával hármas holtversenyben az EU legkorruptabb országa lettünk a Transparency International korrupcióérzékelési indexe szerint. A most kiadott, 2020-ról szóló elemzés arra jut: a kormány arra használja fel a járványt, hogy tovább erősítse a hatalmát és hogy még több közpénzt alakítson magánpénzzé.","shortLead":"Eddig legalább Bulgária korruptabb volt nálunk, most azonban velük és Romániával hármas holtversenyben az EU...","id":"20210128_korrupcio_transparency_cpi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6661b8-59b8-4a52-8b6b-ee69ce1f9421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi","timestamp":"2021. január. 28. 10:55","title":"Egy évtized munkája beérett: az EU legkorruptabb országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából az uniós tagállamokba. ","shortLead":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából...","id":"20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1059ebd5-bc4f-49a9-9c6e-47c51764152c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","timestamp":"2021. január. 28. 09:40","title":"Se megállapodás, se elég vakcina: nem jutott előrébb az AstraZeneca és az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]