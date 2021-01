Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb valaki, annál jobban látja az azonnali cselekvés szükségét. ","shortLead":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb...","id":"20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5093b8f-5c2f-46e2-94af-129e01c6c0c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"Minél fiatalabb valaki, annál inkább zavarja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964a353b-015e-4640-9624-6b37170c7ba7","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az egész világot átrendezte a koronavírus, a második hullám idején pedig sokan éreznek eddig soha nem tapasztalt, nagy mértékű fásultságot, enerváltságot és kilátástalanságot. Mi történik velünk, mi ez? Karantén- vagy vírusdepresszió? Szücs Renáta alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus-jelölttel, a Balansz Egészségfejlesztő Központ munkatársával beszélgettünk. \r

","shortLead":"Az egész világot átrendezte a koronavírus, a második hullám idején pedig sokan éreznek eddig soha nem tapasztalt, nagy...","id":"remotivextra_20210127_Covid19_blues_karanten_depresszio_pszichologus_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=964a353b-015e-4640-9624-6b37170c7ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d430fea4-c0da-4085-8db1-ba9c6f184130","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210127_Covid19_blues_karanten_depresszio_pszichologus_interju","timestamp":"2021. január. 27. 07:30","title":"\"Covid-19 blues\": már neve is van annak, amit érzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"b007ab75-b13f-449a-942c-ad9fddf383e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi kell több a Defender rajongóknak? ","shortLead":"Mi kell több a Defender rajongóknak? ","id":"20210127_Range_Rover_Defender_huzta_ki_a_bajbol_az_autoszallito_kamiont__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b007ab75-b13f-449a-942c-ad9fddf383e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9615c9-dc99-42c4-9a21-fe539a0bfdc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Range_Rover_Defender_huzta_ki_a_bajbol_az_autoszallito_kamiont__video","timestamp":"2021. január. 27. 14:59","title":"A kereskedés előtt álló vadonatúj Range Rover Defender húzta ki a bajból az autószállító kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége 22 hónap után újra biztonságosnak minősítette a 737 MAX repülőket.","shortLead":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU...","id":"20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d7ea4-583d-4c5b-9ebd-295bedb903b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","timestamp":"2021. január. 27. 17:11","title":"Az EU is újra engedélyezte a Boeing 737 MAX gépek felszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb a Saul fiát jelölték Magyarországról, amely el is nyerte a díjat, majd az Oscart is.","shortLead":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb...","id":"20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61d5c1-7bb9-4109-ba73-cf4de9cd91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","timestamp":"2021. január. 27. 11:32","title":"Az Oscar-esélyek miatt is fontos díjra jelölték Horvát Lili filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","shortLead":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","id":"20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b370c8-8646-4d53-b2c6-2278aed7ba48","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","timestamp":"2021. január. 26. 15:29","title":"Benyújtotta lemondását az olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487c50b-4619-4a4e-b997-bade5e2eff06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság legalább hetven embert őrizetbe vett.","shortLead":"Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság...","id":"20210126_hollandia_tuntetes_demonstracio_eroszak_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6487c50b-4619-4a4e-b997-bade5e2eff06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84dcb7e6-e605-4638-8b86-b21fa4fca3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_hollandia_tuntetes_demonstracio_eroszak_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 26. 12:05","title":"Könnygázzal és vízágyúval oszlatták az erőszakos tüntetőket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle módszer kombinálása ugyanis problémás lehet – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle...","id":"202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c21bb-5ba0-4cc0-819b-0917b1e59f07","keywords":null,"link":"/360/202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","timestamp":"2021. január. 26. 12:00","title":"Nem jó ötlet felváltva használni az e-cigit és a simát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]