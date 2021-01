Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1d6db19-2ee7-4014-bfd2-65b083d16ef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nő lába a peron és a szerelvény közé csúszott.","shortLead":"Egy nő lába a peron és a szerelvény közé csúszott.","id":"20210130_Kozetettek_a_videot_a_2es_metronal_beszorult_utas_menteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d6db19-2ee7-4014-bfd2-65b083d16ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc38a64b-748e-458c-98f6-f7f40d4041b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210130_Kozetettek_a_videot_a_2es_metronal_beszorult_utas_menteserol","timestamp":"2021. január. 30. 07:44","title":"Közzétették a videót a 2-es metrónál beszorult utas mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

","shortLead":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

","id":"20210129_joe_biden_donald_trump_abortuszrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38207c0d-0e63-4e72-9beb-410b53935745","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_joe_biden_donald_trump_abortuszrendelet","timestamp":"2021. január. 29. 15:37","title":"Biden visszavonta Trump egyik abortuszrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig szerződés köti a Pinceszínházhoz.","shortLead":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig...","id":"20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea5366-10f0-4c4c-ac64-1dad6471a5a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Baranyi kirúgta a Pinceszínház igazgatóját, amiért az jelzés nélkül munkát vállalt a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"","category":"itthon","description":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló felújítás során.","shortLead":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló...","id":"20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d9b428-6252-4c8c-8e0d-baf98894082c","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","timestamp":"2021. január. 30. 12:32","title":"Lánchíd oroszlánja: Bömbölök örömömben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet egy párkapcsolat hosszú távú fennmaradásában – derül ki egy új magyar kutatásból, amely a karantén alatti párkapcsolati dinamikákat vizsgálta meg. ","shortLead":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet...","id":"20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79d5859-0b63-4103-9104-160fd988859a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 29. 08:15","title":"Így váltak jobbá vagy rosszabbá a magyar párkapcsolatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7bed82-b73f-42d7-8b62-45c444896855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól egy igazságügyi pszichológus szakértőnek kell meghallgatnia a gyerek áldozatot azért, hogy a súlyos traumán átesett kiskorú a lehető legkisebb mértékben sérüljön az eljárás során. ","shortLead":"Mostantól egy igazságügyi pszichológus szakértőnek kell meghallgatnia a gyerek áldozatot azért, hogy a súlyos traumán...","id":"20210129_Oriasi_elorelepes_tortent_a_szexualis_eroszak_gyerek_aldozatainak_meghallgatasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf7bed82-b73f-42d7-8b62-45c444896855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be83c5e-ecf2-47fc-805f-f5b5173ddf00","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Oriasi_elorelepes_tortent_a_szexualis_eroszak_gyerek_aldozatainak_meghallgatasaban","timestamp":"2021. január. 29. 12:40","title":"Óriási előrelépés történt a gyerek áldozatok traumáinak mérséklése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás bejelentése után néhány órával meg is jelent a jogszabály. ","shortLead":"Gulyás bejelentése után néhány órával meg is jelent a jogszabály. ","id":"20210128_Maris_megjelent_az_uj_rendelet_az_oltoanyagengedelyezesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b60315-e666-42ac-94f3-16e740041bca","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Maris_megjelent_az_uj_rendelet_az_oltoanyagengedelyezesrol","timestamp":"2021. január. 28. 16:55","title":"Máris megjelent az új rendelet az oltóanyag-engedélyezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is képes tölteni a mobiltelefont. A folyamat nem valami gyors, de működik.","shortLead":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is...","id":"20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2566c2-53ab-4091-bbb4-bd575f150b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2021. január. 29. 11:05","title":"Vezeték nélkül, több méter távolságból is feltölti a telefont a Xiaomi új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]