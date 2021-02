Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","shortLead":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","id":"20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296a437-1b8a-481d-aa70-7b760e59e8e3","keywords":null,"link":"/sport/20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"Kézilabda-vb: összejött a címvédés Dániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között a Spotify-ra és az Apple Music-ra is –, amelyek segítségével akár relaxálni is tud a hallgatója.","shortLead":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között...","id":"20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a778c2d4-5a09-473e-bdc9-1c05f51a8500","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","timestamp":"2021. február. 02. 08:33","title":"Kiadott egy újdonságot a Lego, a Spotify-on kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután melegfront érkezik, néhol akár 8 fokig is felmehet a hőmérséklet.","shortLead":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután...","id":"20210202_kod_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ba3d1f-ea1c-40d7-a2ae-48054aebef46","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 02. 07:22","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést, akár 8 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelen pillanatban nem tudni, hány ember oltására lesz elegendő a vasárnap érkezett mennyiség. ","shortLead":"Jelen pillanatban nem tudni, hány ember oltására lesz elegendő a vasárnap érkezett mennyiség. ","id":"20210131_A_vartnal_kevesebb_Modernavakcina_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31209a-1e56-4b81-a3ae-55ad989763ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_A_vartnal_kevesebb_Modernavakcina_erkezett","timestamp":"2021. január. 31. 19:23","title":"A vártnál kevesebb Moderna-vakcina érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvéleménykutató által megkérdezettek 43 százaléka szerint az állampolgárokról gyűjt adatokat a kormány az előzetes regisztrációval.","shortLead":"A közvéleménykutató által megkérdezettek 43 százaléka szerint az állampolgárokról gyűjt adatokat a kormány az előzetes...","id":"20210201_Publicus_regisztracio_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a203f1d-b197-4694-bff5-939ee444b812","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Publicus_regisztracio_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 07:28","title":"Publicus: A magyarok kétharmada nem regisztrálna az oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d7940a-4011-46bc-a4d5-1b852a08ffed","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hogyan lehet a drámapedagógia eszközeinek segítségével rátalálni a Toldi vagy a Hamlet dilemmáira? Szükség van-e igazságkeresésre, és létezik-e rossz válasz? A színházpedagógusok által alapított Szabad Labor Drámaműhely többek között a kötelező olvasmányokhoz kapcsolódva készít és vezet drámafoglalkozásokat az általános és középiskolákban.","shortLead":"Hogyan lehet a drámapedagógia eszközeinek segítségével rátalálni a Toldi vagy a Hamlet dilemmáira? Szükség van-e...","id":"20210202_Szabad_Labor_Dramamuhely_kotelezo_olvasmanyok_dramafoglalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d7940a-4011-46bc-a4d5-1b852a08ffed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af65d8-a80d-48f8-a0f9-1593381baa22","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Szabad_Labor_Dramamuhely_kotelezo_olvasmanyok_dramafoglalkozas","timestamp":"2021. február. 02. 14:30","title":"Nem teljesen reménytelen a kötelező irodalmat közel hozni a diákokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]