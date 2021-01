Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","shortLead":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","id":"20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fee208-678e-4b6e-9471-3bea79c467a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Székesfehérváron 100 ezer forintot kapnak azok a vendéglátósok, akik elveszítették az állásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is képes tölteni a mobiltelefont. A folyamat nem valami gyors, de működik.","shortLead":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is...","id":"20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2566c2-53ab-4091-bbb4-bd575f150b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2021. január. 29. 11:05","title":"Vezeték nélkül, több méter távolságból is feltölti a telefont a Xiaomi új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állásfoglalás a Pfizer-vakcina ügyében. Javuló lakáspiac. Szerencsés Fidesz-közeliek. Folyamatos felmelegedés, új kutatási eredmények. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Állásfoglalás a Pfizer-vakcina ügyében. Javuló lakáspiac. Szerencsés Fidesz-közeliek. Folyamatos felmelegedés, új...","id":"20210129_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e57c5-5a37-4f61-bc0b-0aa0902ccf5b","keywords":null,"link":"/360/20210129_Radar360","timestamp":"2021. január. 29. 08:00","title":"Radar360: Putyin elégedett a járványhelyzettel, Szijjártó brüsszelezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz koronavírus elleni vakcina egykomponensű változata esetében három héten belül kialakul az immunitás a fejlesztő szerint.

","shortLead":"Az orosz koronavírus elleni vakcina egykomponensű változata esetében három héten belül kialakul az immunitás...","id":"20210129_Orosz_vakcina_Szputnyik_light","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20308c2b-6697-47f1-bd78-bf6770a5515d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_Orosz_vakcina_Szputnyik_light","timestamp":"2021. január. 29. 18:48","title":"Az oroszok közölték: februárban jön a Szputnyik light ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","shortLead":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","id":"20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6744a86-aa81-4d4f-80ad-cc7646a324c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":"A fiatalok között Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német oltásügy bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az Oxfordi Egyetem és a svéd gyógyszergyártó közösen fejlesztett vakcináját ne adják be 65 évesnél idősebbeknek. Brit szakértők szerint az oltóanyag biztonságos és hatásos.","shortLead":"A német oltásügy bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az Oxfordi Egyetem és a svéd gyógyszergyártó közösen...","id":"20210128_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0941d47-42d2-4477-895b-103aae1b6371","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 19:50","title":"Brit szakértők védték meg az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz miatt 120 pácienst kell áthelyezni, őket más kórházakba viszik.","shortLead":"A tűz miatt 120 pácienst kell áthelyezni, őket más kórházakba viszik.","id":"20210129_bukarest_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0f5f63-bb6e-4fb8-9ece-12a8100c382d","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_bukarest_korhaz","timestamp":"2021. január. 29. 07:47","title":"Kigyulladt egy Covid-betegeket kezelő kórház Romániában, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás bejelentése után néhány órával meg is jelent a jogszabály. ","shortLead":"Gulyás bejelentése után néhány órával meg is jelent a jogszabály. ","id":"20210128_Maris_megjelent_az_uj_rendelet_az_oltoanyagengedelyezesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b60315-e666-42ac-94f3-16e740041bca","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Maris_megjelent_az_uj_rendelet_az_oltoanyagengedelyezesrol","timestamp":"2021. január. 28. 16:55","title":"Máris megjelent az új rendelet az oltóanyag-engedélyezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]