[{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenleg a Miniszterelnökségen dolgozó egykori bécsi nagykövet Ausztriában hajtott bele egy autóba, de az ügy sem a magyar, sem az osztrák sajtóba nem került be.","shortLead":"A jelenleg a Miniszterelnökségen dolgozó egykori bécsi nagykövet Ausztriában hajtott bele egy autóba, de az ügy sem...","id":"20210202_SzalayBobrovniczky_Vince_baleset_alkohol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901ff0e4-87a0-493e-b8f5-684e2705dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_SzalayBobrovniczky_Vince_baleset_alkohol","timestamp":"2021. február. 02. 10:51","title":"Ittasan okozott balesetet nyolc éve Szalay-Bobrovniczky Vince, de nem ment híre az ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak. Kezd visszatérni az élet Rómába is. ","shortLead":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak...","id":"20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1270aa9-2500-4d72-9171-a4206115bc9d","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"A második világháború óta nem volt ilyen sokáig zárva, de ismét kinyitott a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad8659e-9213-4346-94f4-1a89cef77d7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alkoholszondára emlékeztet, de nem hatósági, hanem nagyon is magánhasználatra készül. A nők termékeny napjainak meghatározására szolgál a Carbomed osztrák startup készüléke, a nemzetközi nevű Breathe ilo (az ilo az I Love rövidítése akar lenni). ","shortLead":"Alkoholszondára emlékeztet, de nem hatósági, hanem nagyon is magánhasználatra készül. A nők termékeny napjainak...","id":"202104_szuletesszabalyozas_lehelettel_peteerettsegi_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bad8659e-9213-4346-94f4-1a89cef77d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c6011-1766-4d4a-a7f6-b091acda9ee0","keywords":null,"link":"/360/202104_szuletesszabalyozas_lehelettel_peteerettsegi_vizsga","timestamp":"2021. február. 02. 10:00","title":"Hőmérőzés helyett egy perc légzés után megmutatja egy kütyü, termékeny nap van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da90e89-e5bd-434d-b252-c3c0957238c8","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Nem szabad félvállról vennünk az alvászavart! Ha ugyanis krónikussá válik, ettől nem pusztán álmosak lehetünk másnap, de hosszú távon igencsak ronthatja képességeinket.\r

","shortLead":"Nem szabad félvállról vennünk az alvászavart! Ha ugyanis krónikussá válik, ettől nem pusztán álmosak lehetünk másnap...","id":"sedacurforte_20210201_Csokkeno_libido_elhizas_feledekenyseg_alvashiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da90e89-e5bd-434d-b252-c3c0957238c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d4c3d3-141c-45b6-b12d-115b03742b4b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210201_Csokkeno_libido_elhizas_feledekenyseg_alvashiany","timestamp":"2021. február. 01. 07:30","title":"Csökkenő libidó, elhízás, feledékenység: csak pár dolog, amit az alváshiány okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint az agrárkamara egyik megyei elnökéé. Ő nem tagadta, hogy valóban tőle vásárolt a tárca.","shortLead":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint...","id":"20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8955c95-75cc-4380-8583-8902da31d449","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","timestamp":"2021. február. 02. 12:21","title":"Átlátszó: Az agrárkamara megyei elnökétől vette a Külügyminisztérium az ajándék krumplit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeabb64-4d14-4c5e-b630-a4a3bb031551","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műszaki hibákat általában valamilyen furcsa zaj kíséri, de ezek legtöbbjét az ember egyáltalán nem hallja. Van, ami viszont igen.","shortLead":"A műszaki hibákat általában valamilyen furcsa zaj kíséri, de ezek legtöbbjét az ember egyáltalán nem hallja. Van, ami...","id":"20210201_mesterseges_intelligencia_sinkanszen_japan_vasut_mikrofon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffeabb64-4d14-4c5e-b630-a4a3bb031551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b86a5e-0cd0-450c-8efe-196ffe902207","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_mesterseges_intelligencia_sinkanszen_japan_vasut_mikrofon","timestamp":"2021. február. 01. 14:03","title":"Hallgatózó mesterséges intelligenciával teszik még pontosabbá a japán Sinkanszent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak szenátor óvhatja meg az ügyrend megsértése miatt a határozatot, valamint a modellváltást „kierőszakoló” ITM-nek kell a döntéshozatal jogszerűségét ellenőrizni. Sakk-matt. ","shortLead":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak...","id":"20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726f5ad1-e0d0-4b1c-9748-228184b6801a","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","timestamp":"2021. február. 01. 14:18","title":"Kifogásolható módon született döntés a szegedi egyetemi modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","shortLead":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","id":"20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00e5ef0-a82b-4431-ad77-b9e799cbdc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 22:00","title":"Merkel: Minden oltóanyagot szívesen látunk az EU-ban – ha a papírjaik rendben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]