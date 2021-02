Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát a koronavírus sem tudta megtépázni.","shortLead":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát...","id":"20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08732865-4740-4a00-8eeb-60d1c07930a5","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","timestamp":"2021. február. 03. 05:33","title":"Itt az új Forbes-lista: Mészáros Lőrinc vagyona már 500 milliárd forinthoz közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes dózisait eltérő oltóanyagból kapja a páciens. Az elméletet egy kiterjedt kutatásban tervezik megvizsgálni.","shortLead":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes...","id":"20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7848d23-a058-4855-a5e5-75facd570df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 11:33","title":"Oxfordi tudósok kipróbálják, mi történik, ha az első és második Covid-oltást eltérő vakcinákkal adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma csökkent, gépi lélegeztetésre azonban a korábbinál több ember szorul.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma csökkent, gépi lélegeztetésre azonban a korábbinál több ember szorul.","id":"20210204_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e0ce0-7044-4f61-84fc-a348439158cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 04. 09:15","title":"Újabb 93 ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","shortLead":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","id":"20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9587d8f-0286-4c30-a616-3f1597e1ef89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","timestamp":"2021. február. 04. 07:11","title":"Ez a horrorkaraván már a félmilliós bírságot kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d103515-60df-4416-9d80-043ee450e31a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek a dubajiak, akik neki is látnak az új osztály létrehozásának.","shortLead":"A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek...","id":"20210204_birosag_ur_dubaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d103515-60df-4416-9d80-043ee450e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde95b3-6f5f-400f-ab88-ef0e09ccbecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_birosag_ur_dubaj","timestamp":"2021. február. 04. 10:33","title":"Űrbíróságot állít fel Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés sorozat, amelyben szerepel, de a már felvett jeleneteit sem adják le.","shortLead":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés...","id":"20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207cd2c-e7b5-4397-a14a-6d4e73bd9afc","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 12:31","title":"Kivágják Marilyn Mansont a filmsorozataiból a szexuális erőszakról szóló vádak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","id":"20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d17ad83-9036-44f2-b7b5-1f62335307c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","timestamp":"2021. február. 03. 05:38","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást a fővárosra és Észak-Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Európai Ügyészségről és a csalások elleni közös uniós fellépésről tart online konferenciát a Transparency International Magyarország, a felszólalók között volt Laura Codruta Kövesi európai főügyész is.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről és a csalások elleni közös uniós fellépésről tart online konferenciát a Transparency...","id":"20210204_Laura_Codruta_Kovesi_Europai_ugyeszseg_transparency","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab48ccb-c5d1-418e-9342-a7c407abc210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Laura_Codruta_Kovesi_Europai_ugyeszseg_transparency","timestamp":"2021. február. 04. 11:21","title":"Laura Codruta Kövesi: Ahogy érkezik a válságkezelésre szánt pénz, még fontosabb lett az Európai Ügyészség munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]