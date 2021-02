Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5697012d-31bc-4dd3-963e-03d52b527faa","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210203_Marabu_Feknyuz_Kipcsak_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5697012d-31bc-4dd3-963e-03d52b527faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a12c50-c555-43a4-ae2a-760d98b2a582","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Marabu_Feknyuz_Kipcsak_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 13:41","title":"Marabu Féknyúz: Kipcsak vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg bizonyos országokban már most is aktívan zajlik az oltókampány, vannak régiók, ahol csak hosszú hónapok múlva készülnek ilyesmire.","shortLead":"Míg bizonyos országokban már most is aktívan zajlik az oltókampány, vannak régiók, ahol csak hosszú hónapok múlva...","id":"20210203_lakossag_orszag_vakcinacio_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278cc890-3ac2-4245-a9e0-fec2275165e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_lakossag_orszag_vakcinacio_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 09:33","title":"Térkép: hova mikor jut elég vakcina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz, a felmentéséről szóló hírre nem reagáltak.","shortLead":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz...","id":"20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a8a927-f81c-4798-8c13-55da69bfbf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","timestamp":"2021. február. 02. 18:48","title":"Távozik a főpolgármesteri hivataltól a munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azt a partszakaszt, amelyen Tiborcz István köreihez köthető idegenforgalmi szolgáltatások vannak. A beruházások ellen már többször tiltakoztak helyi civilek.



","shortLead":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté...","id":"20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc4497-7483-4c0c-bbde-aaea40a235ca","keywords":null,"link":"/360/20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","timestamp":"2021. február. 03. 17:00","title":"A járvány farvizén nyitottak utat Tiborcz-közeli beruházásoknak Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áttekintette azokat a külsős szerződéseket, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kötött tavaly. ","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áttekintette azokat a külsős szerződéseket, amelyeket a Nemzeti Média...","id":"20210203_nmhh_mediahatosag_hadhazy_akos_wc_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07efa98-b617-458e-ae5c-9a36e21b977b","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_nmhh_mediahatosag_hadhazy_akos_wc_tanulmany","timestamp":"2021. február. 03. 18:15","title":"Tanulmányírásra 5 és fél, vécére 11 millió forintot költött az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","shortLead":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","id":"20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a68f8d-859a-47a8-8eac-eb06ea57dfdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","timestamp":"2021. február. 03. 17:01","title":"13 javaslatot írt a kamara, hogyan lehetne megúszni a vendéglátós cégek tömeges bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","shortLead":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","id":"20210202_embercsempesz_tisza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed948c-7956-43c5-afff-25b332d6d3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_embercsempesz_tisza","timestamp":"2021. február. 02. 12:44","title":"Embercsempészt mentettek ki a jeges Tiszából rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia operaénekes-virtuóz.","shortLead":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia...","id":"202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a6002-3ecd-46fb-bcd5-1166800b4bea","keywords":null,"link":"/360/202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","timestamp":"2021. február. 02. 14:00","title":"Ördögi angyalhang - Philippe Jaroussky lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]