Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még a konferenciahívás előtt letesztelhető a kép és a hang.","shortLead":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még...","id":"20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223242d2-ed74-4a3f-8241-06e2ddc929c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","timestamp":"2021. február. 03. 15:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, megelőzhetőek vele a technikai bakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben a kiadója szakított Mansonnal.","shortLead":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben...","id":"20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb71b7-8e84-453c-811f-c8c100de4506","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","timestamp":"2021. február. 02. 10:49","title":"Reagált a bántalmazásról szóló vádakra Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","shortLead":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","id":"20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55321d4-12fc-423f-9956-e51c3539a1ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2021. február. 03. 09:51","title":"Hatalmas, golyóálló amerikai pickup tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","shortLead":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","id":"20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0300db6d-3d93-417a-b3f2-64d6fa5d68f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","timestamp":"2021. február. 02. 12:07","title":"A Cadillac a BMW M3-ra is ütős választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd7445d-0fca-4f3c-967f-f27611bab385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közismert tolvajok, mégsem bántják őket, hanem inkább üzletelnek velük. Azokról a makákókról van szó, amelyek az indonéziai Bali szigetén, az Uluwatu-templomban élnek, és rendszeresen elcsenik a turisták holmijait. ","shortLead":"Közismert tolvajok, mégsem bántják őket, hanem inkább üzletelnek velük. Azokról a makákókról van szó, amelyek...","id":"202104_majmok_gazdasagi_venaval_allatira_alkudoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd7445d-0fca-4f3c-967f-f27611bab385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfd6d-87bf-4d5c-bb97-4a74afb3b166","keywords":null,"link":"/360/202104_majmok_gazdasagi_venaval_allatira_alkudoznak","timestamp":"2021. február. 03. 10:00","title":"A makákók felmérik, milyen értékű tárgyat csentek el, és annak megfelelően alkudoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21fb544-8445-437a-b078-c67e5708179f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy cseh szupermodell új kozmetikai márkájánál a csomagolásért külön kell fizetni és a pénzt vissza se kapjuk. ","shortLead":"Egy cseh szupermodell új kozmetikai márkájánál a csomagolásért külön kell fizetni és a pénzt vissza se kapjuk. ","id":"20210203_Kolcsonozheto_csomagolassal_forgatna_fel_a_kozmetikai_piacot_egy_uj_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21fb544-8445-437a-b078-c67e5708179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e6755-ed18-4f44-88d7-66544a166b23","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_Kolcsonozheto_csomagolassal_forgatna_fel_a_kozmetikai_piacot_egy_uj_ceg","timestamp":"2021. február. 03. 11:22","title":"Kölcsönözhető csomagolással forgatná fel a kozmetikai piacot egy új cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab70470-db9d-4bbd-a749-481d8dc85d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói szerint már az is jelentős mértékben csökkentené az arcmaszkok miatt keletező hulladék mennyiségét, ha az utak és járdák alapját jelentő törmelékhez 1 százalékban maszkokat kevernének.","shortLead":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói szerint már az is jelentős mértékben csökkentené az arcmaszkok miatt keletező hulladék...","id":"20210203_eldobhato_arcmaszk_kornyezetszennyezes_ujrahasznositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab70470-db9d-4bbd-a749-481d8dc85d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4eeffd-69d0-44d5-9213-375cf35ff0d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_eldobhato_arcmaszk_kornyezetszennyezes_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 03. 20:03","title":"Utak építéséhez hasznosíthatók újra a használt arcmaszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]