[{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59f5d3-9a3d-495e-8b81-dcfb7be09786","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A várakozások szerint szakértőkből áll majd az Európai Központi Bank korábbi elnökének kabinetje.","shortLead":"A várakozások szerint szakértőkből áll majd az Európai Központi Bank korábbi elnökének kabinetje.","id":"20210203_mario_draghi_kormanyalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f59f5d3-9a3d-495e-8b81-dcfb7be09786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8671f4-e92b-4e8f-876d-ce0421048f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mario_draghi_kormanyalakitas","timestamp":"2021. február. 03. 14:10","title":"Mario Draghi alakíthat kormányt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","shortLead":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","id":"20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad2b578-ab5c-4d16-b957-2dac061f14e0","keywords":null,"link":"/sport/20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","timestamp":"2021. február. 02. 16:16","title":"Elkészült Szeged 16 milliárdos uszodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","shortLead":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","id":"20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9587d8f-0286-4c30-a616-3f1597e1ef89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","timestamp":"2021. február. 04. 07:11","title":"Ez a horrorkaraván már a félmilliós bírságot kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre játszhat abban, hogy visszahozza az iPhone 13-akba a Touch ID-t az Apple, igaz, a Face ID-ról sem fog lemondani.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre...","id":"20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38017e-fcea-436f-8c65-4eabb903b5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","timestamp":"2021. február. 04. 12:03","title":"Egyre biztosabb: az idei iPhone-okban arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani, hogy valós vagy hamis információkat tartalmaznak-e.","shortLead":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani...","id":"20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339a5738-c2ef-469f-8331-9d631b9e59e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","timestamp":"2021. február. 03. 16:03","title":"Új figyelmeztetés jelenik meg a TikTokon, ha valaki kamu videót akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját kezébe vette a távoli oltóanyagok jóváhagyását. \r

","shortLead":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját...","id":"20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867e865-ccf1-447b-9a9d-b7605659d052","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 13:00","title":"A keleti portyázás után vakcina várhatóan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","shortLead":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","id":"202104_friss_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2723105c-2037-4fb3-8168-8db8c0084d32","keywords":null,"link":"/360/202104_friss_megoldas","timestamp":"2021. február. 02. 15:00","title":"Megoldotta, hogyan tartsuk sokkal tovább frissen az ételt, mégis kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]