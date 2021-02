Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem kommunikálja annyira hangosan, mint az Unió késlekedését.","shortLead":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem...","id":"20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2beb4-06f7-4d80-b112-191d393dfa5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 13. 20:40","title":"A kormányzati nyilatkozatok alapján az oroszok is csak az ígért vakcinák harmadát szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások nem szólnak nagyobb károkról, és cunamitól sem tartanak.","shortLead":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások...","id":"20210213_japan_foldrenges_fukusima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640592e4-5fb0-497c-819f-a815f88103af","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_japan_foldrenges_fukusima","timestamp":"2021. február. 13. 17:02","title":"Újra földrengés rázta meg Fukusimát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak is az integrált mikro- és nanoelektronika területén.","shortLead":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő...","id":"20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a42f7-dbda-4dab-aa02-41d0f422ec26","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","timestamp":"2021. február. 14. 14:20","title":"Meghalt a nemzetközileg is elismert Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30 százalékos hatékonyság eléréséhez.","shortLead":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30...","id":"20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b5f56-b449-457a-a22f-50420d0d3acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","timestamp":"2021. február. 15. 08:03","title":"Ez most a világ leghatékonyabb napeleme – közel az álomhatárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","shortLead":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","id":"20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716758b5-ff77-43e3-ad13-b7526031281e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","timestamp":"2021. február. 13. 17:45","title":"Orbán a kutyájával töltötte ki az állatvédelmi konzultációt, majd sepregetni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","shortLead":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","id":"20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631fa0-2a7c-4f58-ab8a-8f9f1532a6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","timestamp":"2021. február. 14. 11:46","title":"Összegyűlnek a halak agyában a nanorészecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és a debreceni Atommagkutató Intézet (Atomki) munkatársai. 