[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még a konferenciahívás előtt letesztelhető a kép és a hang.","shortLead":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még...","id":"20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223242d2-ed74-4a3f-8241-06e2ddc929c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","timestamp":"2021. február. 03. 15:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, megelőzhetőek vele a technikai bakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Európai Ügyészségről és a csalások elleni közös uniós fellépésről tart online konferenciát a Transparency International Magyarország, a felszólalók között volt Laura Codruta Kövesi európai főügyész is.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről és a csalások elleni közös uniós fellépésről tart online konferenciát a Transparency...","id":"20210204_Laura_Codruta_Kovesi_Europai_ugyeszseg_transparency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab48ccb-c5d1-418e-9342-a7c407abc210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Laura_Codruta_Kovesi_Europai_ugyeszseg_transparency","timestamp":"2021. február. 04. 11:21","title":"Laura Codruta Kövesi: Ahogy érkezik a válságkezelésre szánt pénz, még fontosabb lett az Európai Ügyészség munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.



","shortLead":"A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.



","id":"20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87854057-32f1-4218-a814-d8e30aefa070","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","timestamp":"2021. február. 05. 09:41","title":"Hamarosan betiltják az alkotók szerint a Siess, haza, vár a mama című filmjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency Internationalnak adott válaszaikból.\r

","shortLead":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency...","id":"20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc205ca-e381-4a19-831c-9c3fdfa1d2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","timestamp":"2021. február. 03. 17:47","title":"A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak el. Minden más másodlagos. ","shortLead":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak...","id":"20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99d459-0dc2-4aab-b804-25aa640869c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","timestamp":"2021. február. 04. 19:30","title":"A dizájn oltárán: teszten az új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha az önhibájukon kívül oltást még nem kapók méltánytalannak tartják a különbségtételt, az roncsolhatja a társadalmat. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha az önhibájukon kívül oltást még nem kapók méltánytalannak tartják a különbségtételt...","id":"20210205_Orban_nemzeti_konzultacio_vakcinautlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3432cc6c-52b2-4aee-b11f-0994a3df3a82","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_nemzeti_konzultacio_vakcinautlevel","timestamp":"2021. február. 05. 10:15","title":"Orbán: A nemzeti konzultáció dönti el, gyorsabb lesz-e a nyitás azoknak, akiket már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]