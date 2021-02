“Az első tíz egyetem átalakulása, és most a vidéki, illetve tudományegyetemek belépése új dimenziókat nyit, mert a tudományegyetemek több mint tíz karral rendelkeznek és a klinikák ügyét is megnyugtatóan kell elrendezni” – mondta a Telexnek adott interjúban Stumpf István, akit csak nemrég neveztek ki a modellváltási feladat felelősévé, kormánybiztosként.

A korábbi kancelláriaminiszter, egyetemi oktató és alkotmánybíró elmondása szerint azt szeretné, ha az egyetemek átalakítása, a felsőoktatás nem lenne háborús terület. “Én fontosnak tartom és komolyan veszem azt a feladatot, amire felkértek, és van tapasztalatom ezen a területen.

És ha én kockára teszem az egész életpályámat azért, hogy a modellváltásból siker legyen, akkor talán ez hitelesíti azt, hogy ebben van olyan elem, amit érdemes másoknak is végiggondolni; nem csak elzárkózó politikai magatartással viszonyulni hozzá, minden mögött a politikai ármányt és az összeesküvést vizionálni”.

Stumpf elmondása szerint, miután megérkezett hozzá a kormánybiztosi felkérés, Orbánnal személyesen is beszélt a feladatokról, aki világossá tette számára, hogy “nem kell semmiféle módon kényszert kifejteni az egyetemek irányába. A döntést az egyetemeknek kell meghozni, részt kívánnak-e venni ebben a modellváltásban vagy nem”.

Szerinte a korábbi reformkísérletek kudarcot vallottak, a folyamatok pedig a felsőoktatási fokozatváltásról szóló 2016-os kormánydöntés után vettek csak határozottabb irányt. Ezek szerinte a versenyképességet hívatottak elősegíteni. “Hogy ez a dolog felgyorsult most, az szerintem elsősorban azzal van összefüggésben, hogy tarthatatlanná vált a helyzet”.

(…) És most, hogy jelentős felsőoktatási finanszírozásról is döntött a kormány, nyilván az is sürgető, hogy ne egy olyan rendszerbe öntse ezt a pénzt bele, amelyből kifolyik eredmény nélkül, sőt, még a benne lévőknek sem érzékelhetően”.

Arra, hogy többek szerint a kormány kihasználja a hatalmi helyzetet, és villám tempóban kiszervezi az egyetemeket, Stumpf István úgy reagált: ez az ellenzék logikája, a kormány ugyanis elhatározta, hogy belevág az átalakításba és aki partner ebben, az jöjjön. Az átalakítás második fázisát szerinte a kormány semmilyen szinten nem akarta kikényszeríteni.

Ráadásul számos egyetem már régóta szorgalmazza a modellváltást Stumpf szerint, másrészt a folyamatosan újra és újratermelődő hiányt valamilyen módon a költségvetésnek kell pótolnia. “De ha a törvényhozó nem tud mellé olyan kereteket és szabályokat rendelni, amelyek megakadályozzák ezt a későbbi visszatermelődést, akkor feneketlen kúttal van dolga az államnak”.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) szintén modellváltás zajlott, de Stumpf szerint ott nagyon összecsaptak a politikai indulatok, “nem is lehet racionálisan értékelni a történteket”. “(…) Kétségkívül rányomja a bélyegét az egész átalakulás megítélésére az a szerencsétlen konfliktus, ami – kölcsönösen gerjesztett félelmek okán is – kialakult az SZFE körül” – mondta a lapnak, azt kérve: adják meg neki azt az esélyt, hogy tájékozódni tudjon, mi történt valójában.

A kormánybiztos egyelőre nem tudja, hogy együtt kell-e dolgoznia Rogán Antallal, de “bizonyára van valamilyen kormányzati kommunikációs protokoll, de ez érthető is, mert hamarosan választások jönnek és már az első Orbán kormányban is törekedtünk az összehangolt kormányzati kommunikációra”. Azt is mondta, hogy bízik benne, hogy ki tudja majd alakítani a maga autonómiáját, “mert a terület szükségessé teszi a szélesebb kommunikációt”.

Stumpf István szerint lehetőséget kell kínálni a nem a legszerencsésebb körülmények közé született fiataloknak is, ezért, ígérte, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a modellváltás után is legyenek új, első generációs értelmiségiek. “Egyébként nagyon remélem, hogy az a mostani politikai generáció, amelyiknek az elindulásában én is aktív szerepet vállaltam, és akik között sok első generációs értelmiségi is megtalálható, soha nem felejti el honnan jött, és fontos mandátum marad neki a politikában, hogy figyeljen oda a társadalmi mobilitásra és a tehetséggondozásra”.

Az interjúban a Fidesz megítélése, illetve a 2022-es választás is szóba kerül. Stumpf szerint a 18-25 évesek körében még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt, “bár kétségkívül a többi párt összességében attraktívabbnak tűnik, különösen a közösségi média felületein”. A kormánybiztos úgy látja, hogy amin kormányzati eszközökkel (például adócsökkentés, családtámogatás) lehet, a Fidesz megpróbál segíteni.

Persze lehet, hogy ezt a fiatalok nem fogják akkora kedvezménynek érzékelni, mert fogékonyabbak a divatosabb, kozmopolita témák iránt”.

Szerinte most még küzdelmesebb időszak vár a kormányra, mint korábban, de most azt látja, hogy a miniszterelnök intellektuálisan kifejezetten nyitott, “komoly szervezeteket tart fönt arra, hogy a szellemi készenlétét újra- meg újratöltsék azokkal a folyamatokkal, amik a világban zajlanak”.

Szerintem ő azon kevés politikus közé tartozik, akik a praktikus hatalomművészet mellett intellektuális igényt tartanak arra, hogy a stratégiai nézőpontjukat is folyamatosan frissítsék, és ebből meghatározzák az ország lehetséges mozgásterét, és ez most a legfontosabb. Nem tudja senki, hogy 2030-ig mi lesz Európával, komoly változások történnek Amerikában, és az USA-Kínai konfliktus is teljesen új dimenziót fog hozni. Ebben megtalálni egy ilyen kis ország mozgásterét és sikeres nemzetstratégiáját, ez szerintem politikai művészet és tehetség kérdése”

– mondta Stumpf.

A miniszterelnökre visszatérve azt is mondta a kormánybiztos, hogy ő szerinte már nem fog rászokni a közösségi médiára, “és nem fog a Facebookon szörfölni”, hiszen másként szocializálódott. Ugyanakkor Orbán szerinte most próbálja újraformálni a környezetét, és olyan embereket is igyekszik maga mellé venni, akikkel nem csupán napi kormányzati problémákat kell megoldani hanem stratégiai forgatókönyveket is meg lehet vitatni.