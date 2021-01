Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy az is, hogy eltérő szabályok vonatkozzanak-e a védettekre. Erről \"az ország széles körben\" vitázhat, vagyis nem kizárt egy újabb konzultáció sem.","shortLead":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy...","id":"20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0c8d9-a04a-4220-aa36-aac4dec9e3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","timestamp":"2021. január. 29. 10:26","title":"Orbán szerint húsvét környékén lehet dönteni a nyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel a magyar egészségügyi intézmények infrastruktúráit is támadás alá vették vele. Egy nemzetközi rajtaütés során most sikerült lekapcsolni a rendszert.","shortLead":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban...","id":"20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847469b7-11e9-4286-b2fa-8329b9641894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","timestamp":"2021. január. 28. 13:03","title":"Lekapcsolták a világ egyik legveszélyesebb hálózatát, amivel magyar kórházakat is támadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e988b90-d59b-45e1-8fee-b5cd0e454778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nehéz eldönteni, hogy termékeiről vagy az ellene indított perekről írnak-e többet az Apple esetében. Legutóbb egy olasz fogyasztóvédelmi ügynökség gondolta úgy, bíróság elé citálja a vállalatot.","shortLead":"Lassan már nehéz eldönteni, hogy termékeiről vagy az ellene indított perekről írnak-e többet az Apple esetében...","id":"20210128_apple_per_olaszorszag_iphone_6s_plus_altroconsumo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e988b90-d59b-45e1-8fee-b5cd0e454778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b8135-d71f-449d-b054-f3d2e18832e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_apple_per_olaszorszag_iphone_6s_plus_altroconsumo","timestamp":"2021. január. 28. 11:40","title":"Milliárdokra perelik Olaszországban az Apple-t a régi iPhone-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Felpörögtek az események Szegeden, ahol a szenátus várhatóan pénteken dönt a fenntartóváltásról. Ha a vezetés támogatja, alapítványi fenntartásba kerülhet az egyetem. Forrásaink szerint egyre több az ellenérzés, a véghajrában pedig a szegedi polgármester is bátorságra buzdítja az egyetemi polgárokat.","shortLead":"Felpörögtek az események Szegeden, ahol a szenátus várhatóan pénteken dönt a fenntartóváltásról. Ha a vezetés...","id":"20210127_szeged_egyetem_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68caee02-12d8-4cc7-936d-9046b91f7dff","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szeged_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 27. 16:00","title":"A szegedi rektor már tudja, kit ültetnek föléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok ezzel akarják erősíteni a lakosságban azt a meggyőződést, hogy szükség van az oltásra.","shortLead":"A hatóságok ezzel akarják erősíteni a lakosságban azt a meggyőződést, hogy szükség van az oltásra.","id":"20210129_szingapur_oltas_mellekhatas_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea4ee5-7bba-4b56-9f0d-6942bb1d9189","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_szingapur_oltas_mellekhatas_karterites","timestamp":"2021. január. 29. 06:21","title":"Szingapúrban több ezer dollárt kap, akinél komoly mellékhatásokat okoz az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7987c273-0640-4b40-83f1-e2c355cefc28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át az alapítványi fenntartásúvá alakulásról szóló előterjesztés.","shortLead":"Egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át az alapítványi fenntartásúvá alakulásról szóló előterjesztés.","id":"20210128_semmelweis_egyetem_alapitvany_modellvaltas_szenatus_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7987c273-0640-4b40-83f1-e2c355cefc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01a05e-2640-4118-b99c-36f51f61e651","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_semmelweis_egyetem_alapitvany_modellvaltas_szenatus_szavazas","timestamp":"2021. január. 28. 18:50","title":"Megszavazta a modellváltást a Semmelweis Egyetem szenátusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","shortLead":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","id":"20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fbe97e-7897-4674-b5c0-b5c95340665f","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","timestamp":"2021. január. 28. 06:52","title":"Washington válaszlépéseket fontolgat Navalnij őrizetbe vétele miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]