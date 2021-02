Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","shortLead":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","id":"20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ff19e-94b3-4670-8083-1e07d7b268fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 10. 13:54","title":"Több meghibásodással is küzdött az indonéz gép, mielőtt a tengerbe veszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","shortLead":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","id":"20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0ceca2-edc4-47e3-87d1-7bb12186f4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 09. 10:15","title":"Rendőrkézre került a férfi, aki tavaly júliusban agyonvert egy járókelőt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","shortLead":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","id":"20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c7ddf-b494-4f43-9322-5b60ff6f431c","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","timestamp":"2021. február. 09. 12:56","title":"Szarka Gábor a kitüntetésének lehetséges visszavonásáról: Ha ezt követjük, akkor Magyarországon nem maradnak kitüntetettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen Burstyn is esélyes.","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen...","id":"20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e59896b-e83a-4e59-b425-6985ad6a80ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","timestamp":"2021. február. 09. 15:22","title":"Újabb fontos amerikai díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból. 