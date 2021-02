Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott a legjobb 32 közé.\r

","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott a legjobb 32 közé.\r

","id":"20210210_babos_timea_australian_open_kieses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8332be39-0000-4488-8742-ab3e4ced540a","keywords":null,"link":"/sport/20210210_babos_timea_australian_open_kieses","timestamp":"2021. február. 10. 05:55","title":"Kiesett Babos Tímea az Australian Openről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a30c9b-3021-4ae9-8d21-f6d7cf6022e3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"Radar360: Sokaknak nem ajánlott az orosz vakcina, megkezdődött Trump pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"360","description":"Pályáink nem versenyképesek ugyan a szomszédos országokéival, de tanulásra, gyakorlásra, egészséget és élményt adni alkalmasak, és sokak számára elérhetőek. A sísportban többrendbelileg érintett volt külügyminiszter reakciója a hvg.hu cikkére.","shortLead":"Pályáink nem versenyképesek ugyan a szomszédos országokéival, de tanulásra, gyakorlásra, egészséget és élményt adni...","id":"20210209_Jeszenszky_Geza_Tobbet_is_lehetne_sizni_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103cd6d-aff8-42fb-996d-533b93790db7","keywords":null,"link":"/360/20210209_Jeszenszky_Geza_Tobbet_is_lehetne_sizni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Jeszenszky Géza: Többet is lehetne sízni Magyarországon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51413640-b21a-49c6-9e9f-cf621c851844","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Külső tárhely vásárlása előtt mindig felmerül a kérdés, hogy merevlemezt vagy SSD-t éri-e meg jobban megvenni. Mindkettő mellett szólnak érvek. Mi az Adata két eszközével, az 1 TB-os HD770G-vel és az 512 GB-os SE760-nal próbálunk választ adni a kérdésre.","shortLead":"Külső tárhely vásárlása előtt mindig felmerül a kérdés, hogy merevlemezt vagy SSD-t éri-e meg jobban megvenni...","id":"20210210_adata_hd770g_adata_se760_hdd_ssd_kulso_tarhely_adattarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51413640-b21a-49c6-9e9f-cf621c851844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085138b-8022-4377-8849-9d11e65454ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_adata_hd770g_adata_se760_hdd_ssd_kulso_tarhely_adattarolas","timestamp":"2021. február. 10. 12:03","title":"Merevlemez vagy SSD? Dupla teszten az Adata két külső adattárolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2002-es kormányváltás csak lelassítani tudta Hatvanpuszta korábban elindult felvásárlását: Orbán Viktor apjának birtoka mellett Mészáros Lőrincnek és Lévai Anikónak vannak földjei, előbbinek már 1545 hektárja van összesen. De ki a legnagyobb földesúr a politikusok között? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában.","shortLead":"A 2002-es kormányváltás csak lelassítani tudta Hatvanpuszta korábban elindult felvásárlását: Orbán Viktor apjának...","id":"20210210_politikusok_foldszerzes_hatvanpuszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eacfd58-da41-4302-9295-f3a369f6beac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_politikusok_foldszerzes_hatvanpuszta","timestamp":"2021. február. 10. 15:07","title":"Amit most látunk Hatvanpusztán, az már az első Orbán-kormány idején beindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt megakadályozzák, hogy a vírus az emberre is átterjedjen.","shortLead":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt...","id":"20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689934ab-9e93-4adb-85c9-07aee322607c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","timestamp":"2021. február. 09. 16:22","title":"Ha az emberek nem hagyják, az oroszlánmajmocskákat oltják be Brazíliában sárgaláz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]