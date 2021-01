Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","shortLead":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","id":"20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff46d530-e149-45ba-9537-284fe6c0139c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","timestamp":"2021. január. 24. 12:34","title":"Fauci: két héten belül jóváhagyják a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","shortLead":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","id":"20210125_koronavirus_airbus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d05b09-aa00-409a-8242-77b5ef1c2dce","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_koronavirus_airbus_karanten","timestamp":"2021. január. 25. 08:20","title":"Karanténba került az Airbus 500 dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról. Egy dolog azonban mindenhol közös: egyre több országban törnek ki zavargások a járványügyi korlátozások miatt. A kormányoknak így a koronavírus terjedése mellett már az emberek türelmetlenségével is meg kell küzdeniük. ","shortLead":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és...","id":"20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc307d4-01a1-4c76-99e3-bfdc392599f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"Országok a teljes idegösszeomlás szélén: Európa-szerte tüntetnek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","shortLead":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","id":"20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9fcd60-c447-441c-beb3-8a27dd81e97c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","timestamp":"2021. január. 24. 16:20","title":"Akár 15 centis hóra is ébredhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és hol engedélyezték őket. A magyar nyelvű grafika szegedi biológusok munkája.","shortLead":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és...","id":"20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0b47e4-2583-4dab-b99f-7ffd532e25d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","timestamp":"2021. január. 25. 14:03","title":"Szegedi kutatók átlátható tájékoztatót készítettek a koronavírus-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember vesztette életét.","shortLead":"Hat ember vesztette életét.","id":"20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08646416-d282-4bb2-8255-ba0db9fc86b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","timestamp":"2021. január. 24. 21:45","title":"Lezuhant egy focistákat szállító kisgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","shortLead":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","id":"20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338e58f-c6b7-4a7f-91e9-6b7be233a51e","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","timestamp":"2021. január. 24. 14:38","title":"Biden megvált Trump kólarendelő gombjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]