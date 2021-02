Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Kovács Gábor - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért húzzák meg magukat a főváros egyik legmenőbb irodaházában, a Bank Centerben. Az fel sem merül, hogy ne szedjenek be kötelezően évi 5000 forintot még a veszteséges kisvállalkozásoktól is, amelyből 500 forint kerül a Parragh László vezette fő kamarához.","shortLead":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért...","id":"20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43987ab-99d5-465f-82ca-29311139f4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","timestamp":"2021. február. 11. 06:30","title":"Parragh László 500 forintokért tartja a markát, közben több mint egymilliárdon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b294aa62-9a18-4133-bb4d-52b9ddbf281b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő családja szerint Loujain al-Hathloult megkínozták a börtönben.","shortLead":"A nő családja szerint Loujain al-Hathloult megkínozták a börtönben.","id":"20210211_szaud_arabia_nojogi_aktvista_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b294aa62-9a18-4133-bb4d-52b9ddbf281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9517fdc1-3eed-4a88-9d51-b09a46dcd12f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_szaud_arabia_nojogi_aktvista_borton","timestamp":"2021. február. 11. 11:50","title":"1001 nap után szabadult a szaúdi nőjogi aktivista a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább foglalkoztatják a dolgozókat.","shortLead":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább...","id":"20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdac4d2-c193-42da-a53f-ff1edabea248","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","timestamp":"2021. február. 09. 16:01","title":"Kirúgnak 283 embert a budapesti kéményseprőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fd760d-d11b-4469-813a-020bb22baba1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games fejlesztette MetaHuman Creator jelentős segítséget nyújthat a játékfejlesztők, grafikusok számára. Sőt: bizonyos értelemben feleslegessé is teszi a munkájukat.","shortLead":"Az Epic Games fejlesztette MetaHuman Creator jelentős segítséget nyújthat a játékfejlesztők, grafikusok számára. Sőt...","id":"20210211_metahuman_creator_karakterkeszito_modellezes_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23fd760d-d11b-4469-813a-020bb22baba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c739c6-46f4-47db-8268-0645754d2ea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_metahuman_creator_karakterkeszito_modellezes_epic_games","timestamp":"2021. február. 11. 13:19","title":"A böngészőben lehet majd összerakni igazinak tűnő embereket ezzel az új szoftverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","shortLead":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","id":"20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1e754-60a6-4a1c-9995-75fc4177819e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","timestamp":"2021. február. 10. 06:27","title":"Matolcsy szerint banktitok, hogy vizsgálják-e Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","shortLead":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","id":"20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecaa886-66b2-4263-ae30-b6b7502983a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","timestamp":"2021. február. 11. 12:51","title":"Autótemetőt találtak Magyarországon, tele van roncsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079c77ec-04dc-48bc-bf05-6d80a47dea4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig 349 darab készült a Ferrari F50 modelljéből, amelynek egyik példányát elárverezték nemrégiben. ","shortLead":"Alig 349 darab készült a Ferrari F50 modelljéből, amelynek egyik példányát elárverezték nemrégiben. ","id":"20210210_217_kilometer_van_mindossze_ebben_a_Ferrari_F50esben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079c77ec-04dc-48bc-bf05-6d80a47dea4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78286bda-c6d3-44b2-8bc7-b20eb9be9779","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_217_kilometer_van_mindossze_ebben_a_Ferrari_F50esben","timestamp":"2021. február. 10. 19:11","title":"217 megtett kilométerrel lényegében új ez a 25 éves Ferrari F50-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]