[{"available":true,"c_guid":"1ab29d9d-4bd7-4d06-9d4d-f681f4ece84f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Esmé Bianco azt állítja, kapcsolatuk végén az énekes már egy baltával üldözte őt, késsel vágta meg a testét, és olyan szinten kontrollálta őt, hogy még a családját is egy szekrénybe elbújva hívhatta fel telefonon.","shortLead":"Esmé Bianco azt állítja, kapcsolatuk végén az énekes már egy baltával üldözte őt, késsel vágta meg a testét, és olyan...","id":"20210212_A_Tronok_harca_szinesznoje_is_sulyos_bantalmazassal_vadolja_Marilyn_Mansont_esme_bianco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab29d9d-4bd7-4d06-9d4d-f681f4ece84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08ac6e4-bc0d-49b5-a488-b3c098b37d10","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_A_Tronok_harca_szinesznoje_is_sulyos_bantalmazassal_vadolja_Marilyn_Mansont_esme_bianco","timestamp":"2021. február. 12. 15:10","title":"A Trónok harca színésznője is súlyos bántalmazással vádolja Marilyn Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bec38d3-b5df-4f63-8890-e9f1d0d1f8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gina Carano a közösségi médiában posztolt olyanokat, amiket nem kellett volna. 