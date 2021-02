Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5c5b93-ebd3-46c3-83df-cdb98621c631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alekszej Kolganov korcsolyázás közben vette fel az elképesztő zajokat, amelyeket lelassítva mutatott be. A végeredményt lehetetlen szavakkal leírni.","shortLead":"Alekszej Kolganov korcsolyázás közben vette fel az elképesztő zajokat, amelyeket lelassítva mutatott be. A végeredményt...","id":"20210211_Bajkal_to_korcsolya_Hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5c5b93-ebd3-46c3-83df-cdb98621c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be4252e-40ad-4bef-89e8-e394af9dbe6c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Bajkal_to_korcsolya_Hang","timestamp":"2021. február. 11. 17:10","title":"Földöntúli hangokat rögzített egy fotós a Bajkál-tavon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem szeretné. ","shortLead":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem...","id":"202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99cc1a-a8f6-40d0-93b0-acdabefb6024","keywords":null,"link":"/360/202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","timestamp":"2021. február. 12. 06:30","title":"Felemel, ejt, visszaemel – ez Orbán Viktor személyzeti politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","shortLead":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","id":"20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cef3b31-327f-4977-b3cf-c594f2cdb836","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","timestamp":"2021. február. 12. 06:17","title":"Elfogadták az egyetemi rendőrség létrehozására vonatkozó törvényt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7b6e25-e3b7-4792-8bf6-5dd80cd6e357","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","timestamp":"2021. február. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Müller Cecília új szövegírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","shortLead":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","id":"20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01cd83d-4221-4302-a832-dc29d0631677","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","timestamp":"2021. február. 11. 09:21","title":"Limitált sportszéria: itt a 190 lóerős Skoda Scala Edition S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","shortLead":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","id":"202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d3119c-dfb8-404a-abc9-d96749603dce","keywords":null,"link":"/360/202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","timestamp":"2021. február. 11. 12:00","title":"Üzleti megnyitás: Polgár Judit vezércsele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","shortLead":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","id":"20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b0632-ebd4-4767-aaa3-0577e26f10d6","keywords":null,"link":"/elet/20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","timestamp":"2021. február. 11. 11:17","title":"Maruzsa: Hagyományos érettségire kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]